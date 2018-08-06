فيديو ::دينا الشربينى الذي توثق زواجها من عمرو دياب بهذه الصور وتستمر الحقيقة فى الظهور تباعا

دينا الشربينى والهضبة عمرو دياب هم الاسمين الأكثر جدلا فى الوسط الفنى فى مصر والوطن العربى فى الآونة الأخيرة، وذلك لما تحوم حولهم من شائعات حول علاقتها وظهورهما بجوار بعض في أكثر من مناسبة، ولم يظهر فى ذلك الوقت إلا بعض الصور التي تم التقاطها خفيه ولم يظهر احد منهما لنفي او تأكيد خبر ارتباطهم ببعض او انهم نشأت بينهما قصة حب او ما هي العلاقة التي تربطهم ببعض وتستدعي تواجدهم الدائم فى مكان واحد، فبعض الأقاويل كانت تؤكد أن عمرو دياب مقبل على بطولة فيلم او مسلسل و أن دينا الشربيني هي بطلة العمل معه ولذلك يستدعي تواجدهم وظهورهم الدائم بجوار بعضهم البعض.

وظل هذا الأمر محط شك وتساؤل الكثير من جمهور الهضبة عمرو دياب خلال الفترة الماضية، إلى أن تم نشر بعض الصور مؤخرا من قبل عدد من جمهور عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، بعد حفلته الأخيرة في جزيرة ميكونوس في اليونان.

وتم نشر هذه الصور ايضا على الصفحات الرسمية لكلا الفنانين عمرو دياب ودينا الشربيني، حيث ظهرت دينا الشربيني لاول مرة فى احضان الهضبة الأمر الذي دعا الجمهور للتأكيد على احتفالهما بزواجهما في جزيرة ميكونوس حيث أنها المرة الأولى التي تظهر دينا الشربينى مع عمرو دياب بهذه الجرأة، ومن جانبهم قام الجمهور بتهنئة عمرو دياب على زفافه على إحدى الصفحات الداعمة لعمرو دياب على موقع “إنستجرام”.

وتم تأكيد الامر اثناء الحفلة الغنائية التي أقيمت في اليونان عندما أثارت دينا الشربيني جدلا واسعا أثناء الحفل بعد قيامها بإعطاء عمرو دياب مناديل لتجفيف عرقه وذلك وسط حضور عدد كبير من جماهير عمرو دياب في الحفل الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.

والفيديو التالي يوضح الصور التي تظهر فيها دينا الشربيني وعمرو دياب لاول مرة فى احضان بعضهم البعض.