فيفي عبده ترفع دعوى ضد رامز جلال وتتحدث عن استضافتها ببرنامجه الجديد “رامز مجنون رسمي”

عبر حسابها في إنستغرام وببث مباشر، أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده عن عزمها رفع دعوى قضائية ضد الفنان المصري رامز جلال نتيجة لما لحقها من ضرر خلال استضافته لها في إحدى حلقات برنامجه الجديد للمقالب ” رامز مجنون رسمي” والمقرر عرضه في موسم رمضان هذا العام 2020 ، وقالت عبده في حديثها إن “رامز جلال تسبب لها في مشكلة بأذنها وهي ضعف في السمع”.

فيفي عبده ترفع دعوى ضد رامز جلال

مقلب رامز جلال بالفنانة فيفي عبده

وأشارت الفنانة عبده في حديثها إلى برنامجها الجديد الذي ستقدمه خلال شهر رمضان المقبل ويحمل اسم ” خلي بالك من فيفي” وهو برنامج مقالب أيضًا، أما عن المقلب الذي وقعت فيه عبده في برنامج رامز جلال فقالت: أن “رامز ده مجنون فعلا وأنا مش هسيبه وهرفع عليه قضية عشان أنا اتكهربت كتير جدًا وده أثر عليا”.

وأضافت موضحة أنه “من الكهرباء حسيت إن ضوافري خرجت من إيدي، وده كله عشان لازم أقوله بحبك يا رامز وأنا على كرسي الاعتراف في البرنامج، عشان متكهربش أو يوقف كهربا، أنا مبقيتش عارفة أسمع كويس زي الأول، رامز بجد كأنه بينتقم ومش عارفة أقول إيه”.

ويُذكر أن البرنامج الكوميدي لموسم رمضان 2020 ، “خلي بالك من فيفي”، سوف يبدا بث أولى حلقاته اليوم الثلاثاء عبر قناة MBC مصر.