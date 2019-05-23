فيلم ” الممر ” – عيد الفطر 2019

نتوقع ان نشهد منافسة سينمائية ساخنة في موسمي عيد الفطر وصيف 2019 , أحد أهم الافلام المتنافسة في هذا السباق لهذا العام فيلم الممر , والذي يشهد عودة لافلام التى تؤرخ لحرب الاستنزاف .

فريق عمل فيلم الممر

التمثيل : أحمد عز – أمير كرارة – أحمد رزق – إياد نصار – هند صبري – شريف منير – محمد فراج – محمود حجازي – أحمد فلوكس – أسماء أبو اليزيد – أمير صلاح – عمر زهران – إنعام سالوسة – محمود حافظ – محمد جمعة – محمد الشرنوبي – حجاج عبد العظيم .

التأليف : شريف عرفة.

الأغاني : الشاعر أمير طعيمة.

مدير التصوير : أيمن ابو المكارم .

الإنتاج : الماسة للإنتاج الفني ( هشام عبد الخالق ).

الإخراج : شريف عرفة .

ملخص قصة فيلم الممر

يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

بوستر فيلم الممر

ضم البوستر الرسمي للفيلم 11 من أبطال العمل يتوسطهم أحمد عز مع أبطال الفيلم بزي العسكرية المصرية، وإياد نصار بالزي الإسرائيلي ومحمد جمعة وأسماء أبو اليزيد بالزي البدوي.

برومو فيلم الممر

فيديو الاعلان الرسمي من صفحة الفيلم على الفيس بوك