فيلم ” سبع البرمبه ” رامز جلال – صيف 2019

رامز جلال كشف عن أحدث افلامه لهذا العام 2019 وهو فيلم سبع البرمبه , والذي يتوقع ان يحصد الكثير من الايرادات لفئة الفيلم الكوميدي , وخاصة ان الفيلم مصنف لجمهور عام اي انه قد يكون اختيار اسري , خاصة مع نجاح رامز وحصد مشاهدات عاليه في برامج المقالب التى يقوم بها كل عام في شهر رمضان .

الموسم الصيفي هو الاهم لصناع ونجوم السينما للحصول على اكبر نسبة مشاهدة وايرادات لافلامهم , حيث يعنبر الموسم الاطول واجازات المصايف والطلاب والمصريين بالخارج والسياحة العربية .

فريق عمل فيلم سبع البرمبه

التمثيل : رامز جلال – جميلة عوض – بدرية طلبة – نور قدري – محمد ثروت – محمد عبدالرحمن – مها أبو عوف – بيومي فؤاد ياسر جلال (ضيف شرف) – أمير كرارة (ضيف شرف) – أحمد السقا (ضيف شرف).

التأليف : لؤي السيد .

مدير التصوير : مروان صابر.

مونتاج : عمرو عاصم.

الإنتاج : يونايتد بروس ستوديوز ( وليد صبري ).

الإخراج : محمود كريم.

فكرة وقصة فيلم سبع البرمبه

تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.

بوستر فيلم سبع البرمبه

برومو فيلم سبع البرمبه – رامز جلال

تريللر تشويقى للفيلم من القناة الرسمية للفنان رامز جلال على اليوتيوب