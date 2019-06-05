فيلم علاء الدين يحقق أعلى الإيرادات مع بطل الفيلم المصرى “مينا مسعود”

فيلم علاء الدين هو فيلم كوميدي رومانسي خيالي موسيقى صدر في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١٩ ميلادية، مدة عرض الفيلم ساعه و ٢٩ دقيقه، وهو مأخوذ عن قصة فيلم علاء الدين الصادر عام ١٩٩٢ ميلادية، وقام بالإخراج المخرج “غاي ريتشي” وقام بكتابته “جون أوغست وغاى ريتشى وفانيسا تايلور”، والسيناريو “جون أوغست و غاى ريتشى ورون كليمنتس” ، وقام بدور الراوى “أنطوان غالان”، والبطولة “مينا مسعود في دور علاء الدين” و”ناعومي سكوت فى دور الاميرة جاسمين” و”ويل سميث في دور جنى المصباح” و”مروان كنزارى فى دور جعفر” و” نافد نقبهان في دور سلطان مدينة أغربا” و”نسيم بدراد فى دور وصيفة الأميرة جاسمين “و”بيلى ماغنوسن في دور الأمير أندرس” و”نعمان عكار فى دور حكيم”.

تم تصوير الفيلم في الأردن وهو من إنتاج” ديزني”، وتدور قصته في إطار سحري خيالي عن مدينة أغربا الساحرة وجعفر الوزير المتطلع للحكم بعد رفض الاميرة جاسمين اكل الأمراء الذين يتقدمون إليها والسلطان والدها يثق فى جعفر ثقة مطلقة رغم دهائه وكل ما يقوم به لسرقة الحكم من السلطان بواسطة المصباح السحري من داخل كهف في الصحراء لا يستطيع أن بدخلة سوي شخص واحد فقط وهو علاء الدين الذي قابل الاميرة جاسمين في سوق المدينة بالصدفة واخبرته انها اسمها داليا وأنها وصيفة الاميرة جاسمين، بعد ذلك تسلل علاء الدين إلي داخل قصر السلطان ليراها ويكتشف جعفر أمره وعقد معه صفقة أن يساعده في زواج الاميرة لو أحضر له المصباح السحري، وتتوالى الأحداث.

مينا مسعود

ممثل مصري كندي وُلد فى مصر عام ١٩٩١ ميلادية وانتقل إلى تورنتو في كندا مع والديه وهو فى سن صغير ودرس التمثيل وعمل فى عدة مسلسلات حتى اختارته ديزنى ليقوم بتمثيل دور البطولة للفيلم.

ناعومي سكوت

ممثله ومغنيه بريطانية من مواليد ٦ مايو عام ١٩٩٣ ميلاديه من أُم أصلها “أوغندا” ووالدها بريطاني، بدأت موهبتها في التمثيل بالاشتراك في المسرحيات المدرسية، وظهرت موهبتها الغنائية بعد ذلك، وشاركت في مسلسل “تيرانوفا” وفيلم “باور رينجر”، حتى تم اختيارها من ديزني لتلعب دور الاميرة جاسمين،

ويل سميث

هو ممثل أمريكي ومنتج ومغني راب من مواليد ٢٥ سبتمبر عام ١٩٦٨ ميلادية، وتم اختياره أكثر شخصية مؤثرة هرفى هوليود عام ٢٠٠٧، وحصل على جائزتين ج امى وتم ترشيحه ٤ مرات لجائزة الأوسكار.

نسيم بدراد

ممثله امريكيه ايرانيه من مواليد ١٨ نوفمبر عام ١٩٨١ ميلادية، ولدت فى طهران وانتقلت مع عائلتها إلى أمريكا عام ١٩٨٤، بدأت رحلتها مع التمثيل عام ٢٠٠٥.

مروان كنزارى

ممثل هولندي جنسيته هولندية تونسية من مواليد ١٦ يناير عام ١٩٨٣ ميلادية.

حقق فيلم علاء الدين أعلى إيرادات حتى الآن وصلت إلى ٢٧٠ مليون دولار أمريكي، وكان قد حقق فى أول ثلاثة أيام فقط من عرضه في أمريكا الشمالية ٨٥ مليون دولار أمريكي، في حين أن تكلفة الفيلم الفعلية ١٨٩ مليون دولار.