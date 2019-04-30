فيلم ” كازابلانكا ” – عيد الفطر 2019

مجموعة من النجوم المميزين واعتماداً على الاكشن يتوقع صناع العمل ان يحصد فيلم كازابلانكا نجاح ساحق في موسم عيد الفطر وصيف 2019 .

فريق عمل فيلم كازابلانكا

التمثيل : أمير كرارة – غادة عادل – إياد نصار – عمرو عبد الجليل – خالد إرجنتش ( هاليت إرجنتش ) – لبلبة – دلال عبد العزيز – محمود البزلوي – مي حسن – محمد مفتاح – أحمد داش – جيهان خليل – سلمى جلال.

التأليف : هشام هلال.

مدير التصوير : حسين عسر .

الإنتاج : سينرجي فيلم ” تامر مرسى ” / وليد منصور / الطاهر ميديا برودكشن.

الإخراج : بيتر ميمي.

الإعلان الرسمي لفيلم كازبلانكا

فيديو التيللر الرسمي لفيلم كازبلانكا من القناة الرسمية لشركة سينرجي على اليوتيوب

نشر ايضا البرومو على الفيس بوك وقد حقق ملايين المشاهدات في ساعات قليلة مما يبشر بفيلم ناجح يستطيع حصد الايرادات من شبابيك السينمات في مصر والوطن العربي .

بوسترات فيلم كازابلانكا

مخرج الفيلم بيتر ميمي نشر بوسترات فردية لأبطال الفيلم كشفت عن شخصياتهم.

الصور بعدسة مصور الفوتوغرافيا شريف مختار.

البوستر الرئيسي للفيلم

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