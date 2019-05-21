فيلم ” محمد حسين ” – عيد الفطر 2019

أختار الفنان الكوميدي محمد سعد اسم محمد حسين ليكون عنواناً لفيلمه لموسم عيد الفطر صيف 2019 , وقد كان اسم الفيلم سابقاً اثناء تجهيز وتصوير الفيلم ( محدش شاف محمد حسين ) لكن مع صدور الافيش الرسمي تم اختصار الاسم لمحمد حسين .

اسم الفيلم يدل على ان الفيلم قد يكون خارج نطاق الكوميديا التقليدي , وان يكون سعد قرر الخروج من عباءة الشخصيات التى قام بتمثيلها سابقاً , حيث ان محمد سعد تعود منه الجمهور على اختيار اسماء غريبة بعض الشيء مثل اشهر شخصياته اللمبي ثم عوكل واطاطا وبوشكاش وكتكوت وكركر وتتح.

فريق عمل فيلم محمد حسبن

التمثيل : محمد سعد , فريال يوسف, بيومي فؤاد, سمير صبري , إنعام سالوسه , محمد ثروت, مي سليم, دينا محسن ” ويزو”, أمير أبو زيد .

التأليف : د/ شريف عادل.

الانتاج : السبكي للإنتاج الفني ( أحمد السبكي ) .

الإخراج : محمد علي.

ملخص فكرة وقصة فيلم محمد حسين

تدور أحداث الفيلم حول سائق (محمد سعد) يعمل في أحد الفنادق الكبيرة ويتورط مع رجال المافيا وتحدث مطاردات بينهما، ويتهم في قتل رسام كبير (سمير صبري) يعيش في فرنسا، ولديه العديد من المعارض الفنية التي يعرض فيها لوحاته في باريس وتقوم جهات أمنية بالقبض عليه لأنه الشخص الوحيد والأخير الذي تردد عليه قبل قتله في الفندق الذي يعمل فيه، فيبدأ في البحث عن القاتل الحقيقي.

بوستر فيلم محمد حسين

بحمل البوستر الرسمي للفيلم فقط صور كثيرة متكررة لبطل الفيلم محمد سعد