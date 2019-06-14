في أول حفل غنائي للفنانة نانسي عجرم في السعودية تشارك طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة أغنية “ما تيجي هنا”

وجود نانسي عجرم في السعودية امتع الجمهور بمشاركتها الأولى لها في المملكة ضمن فعاليات “موسم جدة” الفني، وكان اللافت في حفل عجرم احتضانها لبعض ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد تفاعلهم معها، حيث صعدت الطفلة داليا باسنان من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح الروماني في الواجهة البحرية بمدينة جدة حيث أُقيم الحفل، وغنّتا معًا أغنية ” ما تيجي هنا”، وكانت داليا قد تراقصت مع نانسي على المسرح التي دعتها للغناء معها بعد إبداء داليا اعجابها لفن نانسي.
نجاح حفل نانسي عجرم
ابتدأت نانسي عجرم حفلها الأول في السعودية بتوجيه الشكر للمسؤولين عن تنظيم الحفل والجمهور السعودي الحاضر معربة عن سعادتها في هذه المشاركة وقالت : “أشكر كل فريق العمل، وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة، ويارب تكون مواسمنا كلها فرح وسعادة“.
وقد أمتعت عجرم جمهورها بمجموعة من أغانيها منها ”بدنا نبدل الجو، إحساس جديد، ما تيجي هنا“، وغيرها.
ترحيب واسع بتواجد نانسي بالسعودية
أبدى الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي سعادتهم بتواجد نانسي عجرم في السعودية لأول مرة، وأثنوا على أدائها وحضورها المتميز وإشعالها المسرح بأغانيها الممتعة، ويُذكر أن عجرم بصدد إصدار ألوم جديد تعمل عليه حاليًا وسوف تدخل الاستوديو قريبًا للبدء في تسجيل أغاني ألبومها الجديد.
التعليقات