في اليوم العالمي للسرطان| 23 فنان وفنانة حاربوا السرطان وأحدهم سُمي المرض باسمه

في هذا الشهر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للسرطان، وهو حدث عظيم تعود أهدافه إلى محاربة هذا المرض القاتل، ورفع الوعي عند الناس بعد كثرة المصابين به، ويوجه إلى كيفية محاربة هذا المرض والوقاية منه والتغلب عليه حال الإصابة به، وذلك باعتبار أن السرطان من أخطر الأمراض التي تواجه البشر في كل مكان.

ونستعرض لمتابعينا في هذه السطور أسماء 23 فنان وفنانة مصرية أصيبوا بالسرطان وواجهوه.

1- الفنانة: نعيمة عاكف

أصيبت عاكف بمرض سرطان الأمعاء عام 63 وصارعته في آخر 3 سنوات من عمرها ولكنه انتصر عليها رحلت في 23 أبريل عامر1966.

2- الفنان: عامر منيب

توفي عام 2011 في 26 نوفمبر بعد إصابته بسرطان البنكرياس استمر معه لعامين.

3- الفنانة: شريهان

تعرضت للإصابة سرطان الغدد اللعابية عام 2002 وتغيبت عن شاشات التلفزيون إلى أن عادت مجدداً للظهور في عام 2017.

4- المطرب: محمد قماح

والذي أصيب بسرطان الدماغ، وأكد بعد ذلك تعافيه بعد استئصال الورم.

5- الفنان: ممدوح وافي

والذي أصيب بسرطان الرئة ثم تطور الأمر بعد لإصابته بسرطان الجهاز الهضمي.

6- الفنانة: ميرنا المهندس

أصيبت بسرطان القولون، وانتهى بوفاتها يوم 5 أغسطس 2015.

7- الفنان: أحمد زكي

وكانت إصابته بسرطان الرئة وتوفي في مارس 2005.

8- الفنانة: سناء يونس

والتي توفيت في مايو 2006 بعد معاناتها من سرطان الرئة والفشل الكبدي.

9- الفنانة: زيزي البدراوي

أصيب قبل وفاتها بعدة أمراض على رأسها سرطان الرئة وشلل رعاش وأمراض بالقلب.

10 الفنانة: فايزة كمال

أصيبت بسرطان الكبد وتوفيت في 2014

11- الفنان القدير: محمود عبد العزيز

والذي توفي في عام 2016 بعد صراع طويل مع سرطان انتشر في أجزاء مختلفة من جسده.

12- الفنان: محمد فوزي

والذي وصل وزنه في نهاية حياته إلى 36 كيلو وكان من ضمن 5 أشخاص يصابوا بهذا المرض الذي حير الأطباء، وتم تصنيفه في النهاية بمرض تليف في الغشاء البريتوني الخلفي، وتوفي في عام 1966.

13 الفنان: أنور وجدي

والذي أصيب بسرطان المعدة وتوفي متأثراً به.

14- الفنان المطرب: محمد قنديل

والذي توفي بسرطان الرئة.

15- الفنانة: ناهد شريف

والتي توفيت متأثرة بسرطان الثدي.

16- الفنانة: فايزة أحمد

والتي توفيت أيضاً متأثرة بسرطان الثدي.

17- الفنانة: نوال أبوالفتوح

وأصيبت ابو الفتوح بسرطان العظام وتوفيت متأثرةً به في أبريل 2007.

18- الفنانة: هالة فؤاد

وكانت إصابتها بسرطان الثدي.

19- الفنانة: مديحة كامل

أصيبت بسرطان الثدي.

20- الفنانة: مها صبري

أصيبت بسرطان الثدي.

21 الفنانة: شادية

والتي انتصرت على مرض سرطان الثدي، وتوفيت في نوفمبر 2017.

22- الفنان: فاروق الفيشاوي

والذي أعلن خبر إصابته بسرطان العظام منذ شهور قليلة.

23- الفنان: أحمد حلمي

والذي أصيب بورم سرطاني بمنطقة الظهر ظهر عليه جلياً بفيلم “صنع في مصر”، وخضع لعملية جراحية لاستئصال الورم بالولايات المتحدة الأمريكية.