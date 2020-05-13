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في مكالمة تهديد.. أحمد زاهر يكشف مصير مريم في البرنس (فيديو)

بواسطة معتز بدوي
فتحي البرنس أحمد زاهر فتحي - البرنس - الفنان أحمد زاهر

حالة من الجدل أثارها مسلسل البرنس الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبخاصة بعد مشهد الفنان أحمد زاهر (فتحي)، وإلقائه مريم ابنة أخيه رضوان (الفنان محمد رمضان) في الشارع، بعد الزج به في السجن.

تهديد أحمد زاهر بسبب مريم

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تسجيلا صوتيا، لمكالمة من فتاة مجهولة وآخر للفنان أحمد زاهر، يهددانه بالانتقام منه جراء فعلته بـ”مريم”، ابنة “رضوان” ضمن أحداث مسلسل “البرنس”، وقالت الفتاة لزاهر، بينما يبدو على صوتها الحزن الشديد: “كلنا زعلانين منك ومش مسامحينك، إنت إزاي تعمل كدة في مريم، قل لي مكانها فين وأنا أروح لها”.

إلا أن الفنان أحمد زاهر، رد على الفتاة، بقوله: “مليش دعوة ده فتحي، إنما أنا أحمد، المخرج والورق عايزين كدا أنا ذنبي إيه؟”، قبل أن يتدخل شاب في المكالمة (أحد أقارب الفتاة)، قائلا: “إحنا مش هنسيبك يا فتحي، هجيب الناس وهجيلك على 6 أكتوبر، وعرش ربنا ما هسيبك يا فتحي، وهنجيب حق مريم”.

مريم هتبات في حضن أبوها

وبحالة من الارتباك والمفاجأة، حاول “زاهر”، الدفاع عن نفسه مجددا، حيث أكد للشاب والفتاة أن فتحي هو الذي ترك الطفلة وليس أحمد، مشيرا إلى أنه نفّذ ما طلب منه وما كُتب في السيناريو، وأوضح أن الطفلة (مريم) بخير وستعود لوالدها في نهاية أحداث العملت: “هتبات في حضن أبوها”.

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Gepostet von Esraa Mohamed Ahmed am Dienstag, 12. Mai 2020

معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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