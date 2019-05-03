قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2019 و مواعيد العرض والقنوات العارضة

نعرض لكم في هذا المقال أسماء مسلسلات رمضان لهذا العام ، وماهي القنوات العارضة لتلك المسلسلات وماهي مواعيد عرض كل منهم ، فقد تم الإعلان حتي الآن عن بعض مواعيد المسلسلات و سيتم تحديث تلك المقالة مع اكتمال مواعيد المسلسلات المتبقية ، ومن أهم المسلسلات التي تعرض علي قناة الام بي سي مسلسل قابيل للنجمين محمد ممدوح وأمينة خليل ، وذلك لأن الجميع يتوقع أن يكون المسلسل مشوق وله نجاح كبير مثل نجاح النجمين سابقاَ في مسلسل جراند أوتيل .

قائمة مسلسلات رمضان ومواعيد العرض علي قناة mbc masr

تم الإعلان من قبل قناة أم بي سي عن بعض مواعيد المسلسلات التي تعرض لديها كما سيتم الإعلان عن الباقية لاحقاَ وجاءت قائمة المسلسلات كالتالي :

مسلسل كلبش الجزء الثالث للنجم أمير كرارة سيعرض في تمام الساعة التاسعة صباحاَ بدءا من يوم الأحد القادم .

مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان سيعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بدءا من يوم الإثنين .

مسلسل ولد الغلابة للنجم أحمد السقا ونجم محمد ممدوح ولكن لم يتم تحديد موعد العرض حتي الآن .

مسلسل شقة فيصل للنجم محمود كريم وأيتن عامر سيعرض في ميعاد 12 صباحاَ بداية من يوم الأحد .

مسلسل هوجان للنجم محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز ، لم يتم تحديد الموعد بعد .

مسلسل فكرة بمليون جنية للنجم علي ربيع في موعد 2 صباحاَ .

سيتم تحديث المقال بكل جديد يخص مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2019 ، وذلك حصريا علي موقع كلمة كما اعتدتم أن يعرض لكم كل ماهو جديد .

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