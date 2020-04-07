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قائمة القنوات الناقلة لمسلسل “فلانتينو” فى رمضان 2020 وتردد القنوات الناقلة

بواسطة مصطفى صديق القاضي
قنوات عرض مسلسل فلانتينو القنوات الناقلة لمسلسل فلانتينو

إليكم قائمة القنوات الناقلة لمسلسل فلانتينو ضمن مسلسلات رمضان 2020 بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة لحلقات المسلسل المنتظر ، والذى يقوم ببطولتة الزعيم القدير “عادل امام”، مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن، والذي يترقبه جمهور كبير من محبى الزعيم فى جميع انحاء الوطن العربى، والتى تحظى بنسبة مشاهدات كبيرة والذى يخوض منافسة كبيرة هذا العام .

قناة ام بي سي العراق الناقلة لمسلسل “فلانتينو”

اعلنت قناة ام بى سي العراق mbc iraq الفضائية عن عرضها لحلقات المسلسل عبر اذاعة مجموعة كبيرة من البروموهات الخاصة بالمسلسل .

مسلسل فالنتينو على قناة ام بسي سي العراق
مسلسل فلانتينو على قناة mbc العراق

تردد قناة mbc iraq الناقلة لمسلسل فلانتينو

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب
mbc iraq نايل سات 7 غرب 11938 27500 رأسي
mbc iraq hd نايل سات 7 غرب 12226 27500 أفقي
mbc iraq بدر 26 شرق 11862 27500 رأسي
mbc iraq hd بدر 26 شرق 11862 27500 رأسي

قناة ام بي سي 1 الناقلة لمسلسل فلانتينو

أعلنت قناة mbc1 الفضائية، أنها ستقوم بنقل احداث المسلسل على قناتها خلال شهر رمضان 2020.

مسلسل فالنتينو على قناة mbc1
مسلسل فلانتينو على قناة mbc

قصة مسلسل فالنتينو

تدور أحداث المسلسل حول شخصية الأستاذ “نور”، والذى يشتهر باسم “فلانتينو” ويدور المسلسل، فى إطار كوميدى اجتماعى بين الأستاذ نور وزوجته والذين يمتلكون مدارس خاصة ودولية.

ابطال مسلسل فالنتينو

يخوض دور البطولة مع النجم “عادل إمام” النجوم:-

  • دلال عبدالعزيز.
  • حمدى الميرغنى.
  • داليا البحيرى.
  • محمد الكيلانى.
  • وفاء صادق.
  • سليمان عيد.

ولهواة الدراما يمكنكم ايضا متابعة قنوات عرض مسلسل الاختيار وقنوات عرض مسلسل البرنس ضمن مسلسلات رمضان 2020.


مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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