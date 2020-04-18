قائمة مسلسلات رمضان 2020 على قنوات on

اليكم قائمة مسلسلات رمضان 2020 على قوات أون و أون دراما والتى تقدم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا فى آن واحد، حيث تم اختيار باقة كبيرة من المسلسلات والتى ترضى جميع الأذواق، وتقدم توليفة ما بين جميع أطياف الدراما، وقد أعلنت القنوات والتى تشمل قناة on tv وقناة on drama عن قائمة المسلسلات النهائية، والتى سيتم عرض حلقاته على قنوات اون، وسيتم تحديث الموضوع بموعد إذاعة الحلقات فور توافرها.

قائمة مسلسلات رمضان 2020 على قنوات اون

القائمة النهائية تشمل 5 مسلسلات من الطراز الرفيع وهى المسلسلات التالية والتى سيتم إذاعتها تباعا على قنوات اون و اون دراما وتشمل المسلسلات التالية

مسلسل “الأختيار” للنجم أمير كرارة والذى يقدم قصة حقيقية للبطل الشهيد احمد المنسى.

المسلسل المنتظر “النهاية” للنجم يوسف الشريف والذى يذاع حصريا وفقط على قنوات اون والذى من المنتظر أن يحظى بنسبة مشاهدات عالية.

مسلسل “عمر ودياب” لنجوم الكوميديا على ربيع ومصطفى خاطر مع جرعة دسمة من الكوميديا.

مسلسل “فرصة تانية” بعد نجاح كبير فى العام الماضى ومسلسل “حكايتى” تعود النجمة ياسمين صبرى مسلسل فرصة ثانية.

مسلسل “رجالة البيت” للنجوم أكرم حسنى واحمد فهمى وفاصل من الكوميديا.

ويمكنكم ايضا متابعة مسلسلات رمضان 2020 على قناة dmc فى رمضان 2020

تردد قنوات on على نايل سات

القنوات تعمل على قمر نايل سات ويوجد على التردد قناة اون وقناة اون دراما على التردد.

تردد معدل ترميز الاستقطاب fec 10854 27500 أفقي 5/6

عشاق الدراما على موعد مع قنوات عرض مسلسل فلانتينو وقنوات عرض مسلسل البرنس فى رمضان 2020.