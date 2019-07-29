قبل رحيلها.. صور صادمة للفنانة سعاد حسني وما فعله بها الاكتئاب

الممثلة المصرية سعاد حسني، تعتبر فنانة متعددة المواهب لما كانت تقدمه من فن الاستعراض والتمثيل والغناء، وتعد من أشهر الفنانات في الوطن العربي ومصر، بدأت العمل بالمجال الفني منذ عام 1959 حتى عام 1991، قدمت خلال تلك الفترة العديد من الأعمال الفنية ونالت على العديد من التكريمات والجوائز خلال مشوارها، وبلغ عدد أعمالها الفنية من الأفلام ما يقرب من 82 فيلماً، ومسلسل تليفزيوني واحد يدعى (هو وهي)، بالإضافة إلى 8 مسلسلات إذاعية، واحتلت النجمة المركز الثاني لأفضل ممثلة في القرن العشرين، وتم اختيار ثمانية أفلام من بطولاتها ضمن قائمة أفضل مائة فيلم مصري.

سعاد حسني وإصابتها بالإكتئاب

عاشت الراحلة العظيمة سعاد حسني تجربة مع المرض قاسية، دخلت في حالة اكتئاب شديدة قبل رحيلها بعدة سنوات، وسبب هذا الاكتئاب هو زيادة وزنها الذي أدى إلى تغير ملامحها، وكانت هذه الملامح هي السبب في تميزها وشهرتها ونجاحها وتألقها، وقد سجلت مجلة (الموعد) عدة صور للفنانة سعاد حسني، قبل أن تبتعد عن الأضواء وتتخذ قرار الاعتزال بسبب زيادة الوزن، ورفضها للوقوف أمام الكاميرات، وتجنبها للظهور العلني للجمهور والأصدقاء.

يذكر بأن الفنانة سعاد حسني توفيت إثر سقوطها من الدور السادس من شرفة المنزل بلندن عام 2001، ويعتقد الكثير من حولها وعائلتها بأنها تم قتلها وليس انتحارها، وأثارت حادثة وفاتها هذه جدلاً كبيراً لم يهدأ إلى الآن.