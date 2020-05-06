Take a fresh look at your lifestyle.


تشاهدون الآن الحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية kuruluş osman

بواسطة مصطفى عبده
تشاهدون الآن الحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية kuruluş osman تشاهدون الآن الحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية kuruluş osman

تبث الآن بشكل مباشر الحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية الحاصلة على حقوق بث المسلسل حصرياً، وتحمل حلقة اليوم من المؤسس عثمان عنوان “سنكتب ملاحم” في دليل على أن الحلقة ستكون في غاية الأثارة والحماس والتشويق، حيث سيشبك البطل مع أطراف عدة، منها عمه دوندار الذي يوجه إليه تهمه خيانة القبيلة، حيث يتعاون مع عليشار الذي ينتظر دوره أيضاً في المحاسبة من البطل.

تشويق في الحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان

البرومو التشويقي الأول أعطى لنا ملاحم بسيطة حول الذي سوف يحدث في الحلقة، حيث أن عثمان يسنفذ كمين لعمه دوندار وزهرة وأيجول وهما في خارج القبيلة وسوف يقبض عليه ليكون في مأمن من غدره خلال خطة أنقاذه الأميرة أديلفا، وكذلك ليمن خططه مع عليشار الذي تقضي بأن ينقض الأخير على عثمان ورجاله في ليلة العرس على أيجول.

وفي الإعلان الثاني للحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان ظهر هجوم كونغار على منزل عليشار، وقد يكون هذا بعد أن يُعلم عثمان بالغاي بأن الأميرة أديلفا في يد عليشار، حيث أن بلغاي هو الأخر لا يريد أن يتم الزواج بين الأميرة أديلفا وغيخاتو المغولي، نظراً لرغبته في الاسيتلاء على مكانه.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يعرض مسلسل عثمان الحلقة 20 اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة أي تي في التركية، ثم بعد ساعات قليلة تصبح الحلقة جاهزة للمشاهدة مترجمة على بعض المواقع الإلكترونية الحاصلة على حقوق البث.

وفي اليوم التالي أي الخميس تذيع قناة اليرموك الأردنية الحلقة 20 مترجمة عبر شاشتها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والأدرن، وكذلك يبث تردد قناة الفجر الجزائرية الحلقات مترجمة في نفس الليلة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

قد يعجبك ايضا
أخبار الفن

“مشوفتش حاجة”.. تعليق مثير من عبير صبري حول فيديوهات خالد يوسف المنتشرة…

أخبار الفن

بعد تحوله جنسياً.. ابن الفنان هشام سليم يُوجه رسالة لوالده

أخبار الفن

كلمات وفيديو أغنية ” الأصل مصري ” تامر حسني – إعلان ويwe رمضان 2020

أخبار الفن

أماكن كتيرة وغريبة.. تعرف على مناطق تصوير مسلسل النهاية ليوسف الشريف

أخبار الفن

سلاف فواخرجي بعد مرور 20 عامًا لم تنس خلافها مع كاريس بشار

أخبار الفن

كبرتوا الموضوع ليه.. محمد عادل إمام يرد على سخرية التواصل الاجتماعي على صورة السلاح…

أخبار الفن

مسلسل ” ليه لأ ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020 ( أمينة خليل )

أخبار الفن

مسلسل شباب البومب الجزء التاسع هل سيذاع في رمضان 2020؟

أخبار الفن

موعد المسلسلات الخليجية في رمضان 2020 ومواعيد الإعادة

أخبار الفن

مسلسل ” ضرب الرمل ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.