تشاهدون الآن الحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية kuruluş osman

تبث الآن بشكل مباشر الحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية الحاصلة على حقوق بث المسلسل حصرياً، وتحمل حلقة اليوم من المؤسس عثمان عنوان “سنكتب ملاحم” في دليل على أن الحلقة ستكون في غاية الأثارة والحماس والتشويق، حيث سيشبك البطل مع أطراف عدة، منها عمه دوندار الذي يوجه إليه تهمه خيانة القبيلة، حيث يتعاون مع عليشار الذي ينتظر دوره أيضاً في المحاسبة من البطل.

تشويق في الحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان

البرومو التشويقي الأول أعطى لنا ملاحم بسيطة حول الذي سوف يحدث في الحلقة، حيث أن عثمان يسنفذ كمين لعمه دوندار وزهرة وأيجول وهما في خارج القبيلة وسوف يقبض عليه ليكون في مأمن من غدره خلال خطة أنقاذه الأميرة أديلفا، وكذلك ليمن خططه مع عليشار الذي تقضي بأن ينقض الأخير على عثمان ورجاله في ليلة العرس على أيجول.

وفي الإعلان الثاني للحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان ظهر هجوم كونغار على منزل عليشار، وقد يكون هذا بعد أن يُعلم عثمان بالغاي بأن الأميرة أديلفا في يد عليشار، حيث أن بلغاي هو الأخر لا يريد أن يتم الزواج بين الأميرة أديلفا وغيخاتو المغولي، نظراً لرغبته في الاسيتلاء على مكانه.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يعرض مسلسل عثمان الحلقة 20 اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة أي تي في التركية، ثم بعد ساعات قليلة تصبح الحلقة جاهزة للمشاهدة مترجمة على بعض المواقع الإلكترونية الحاصلة على حقوق البث.

وفي اليوم التالي أي الخميس تذيع قناة اليرموك الأردنية الحلقة 20 مترجمة عبر شاشتها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والأدرن، وكذلك يبث تردد قناة الفجر الجزائرية الحلقات مترجمة في نفس الليلة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.