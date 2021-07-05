قصة مسلسل جرح القلب كاملة وموعد العرض

يحظى مسلسل جرح القلب، بمتابعة واسعة في الوطن العربي خاصة من محبي الدراما التركية، حيث نال على استحسان الكثير من الجمهور والذي يشارك فيه العديد من الفنانين المميزين، وسيتم عرض المسلسل في صيف هذا العام، ويحمل مسلسل جرح القلب قصة جديدة دارمية بين العديد من المصاعب والعقبات التي قد تواجه الشباب في قصة حبهم بالإضافة إلى العديد من الصراعات التي تحدث بين العائلات.

ونتناول في السطور التالية قصة مسلسل جرح القلب التركي، بالإضافة إلى أبطال المسلسل وأدوارهم في العمل، ومواعيد عرض المسلسل والقنوات العارصة له وكذلك أبرز المعلومات عن نجمي المسلسل الفنان جوخان ألكان ويامور تانريسيفسين وغيرها من المعلومات.

قصة مسلسل جرح القلب

يحكى مسلسل جرح القلب التركي قصة حب تجمع بين شاب يدعى فريد وفتاة تسمى عائشة، وتدور أحداث المسلسل في سياق درامي بين المصاعب والعقبات التي تواجه هذا الحب وسط صراعات بين عائلات الشباب، حيث ينتمي الشاب فريد إلى أكبر عائلة في مدينة أنطاكيا وبسبب نفوذ العائلة حدثت مشاكل كثيرة لعائلة الفتاة عائشة والذي يصعب حل المشاكل وقصة الحب بينهم.

وتبدأ قصة الحب بين فريد وعائشة بطريقة مميزة لتنشأ علاقة حب رومانسية بين الطرفين، ومن بعدها يدخلان في مرحلة صدمة بسبب الصراعات العائلية بسبب مشكلات قديمة بين العائلتين والتي تعوق التقدم في العلاقة وكثيرا من الأحداث التي تجذب الجمهور وتكون هناك رغبة في معرفة الأحداث والنتائج، ويتم تصوير أحداث مسلسل جرح القلب في مدينة أنطاكيا بالتحديد هاتاي المشهورة بكثرة المتاحف الأثرية وتعد من أشهر الأماكن السياحية في تركيا لكثرة المناطق الطبيعية والسياحية وتساعد على عرض المسلسل بشكل رائع ومميز.

أبطال مسلسل جرح القلب وأدوارهم بالعمل

يضم مسلسل جرح القلب العديد من النجوم والفنانين الذين لديهم شعبية كبيرة في تركيا وفي الوطن العربي، حيث جاء أبطال المسلسل وأدوارهم على النحو التالي:

الفنان الدور في المسلسل البطل جوكهان ألكان فريد البطلة يامور تانريسيفسين عائشة الفنانة ميرفي استدعاء الفنانة زهرة يلماز بيتول الفنان الإيمان كونوكسو سنان الفنانة نايل احسان الفنان إلهان سين عمر الفنانة يونكا شاهينباش فيديا الفنان رضا أكين حسين الفنان كمال بوراك البير طه الفنان توبراك خان عمر الفنانة برقين عبد الله الفنان مليح جارداك صادق

مواعيد عرض مسلسل جرح القلب والقناة العارضة له

تعرض قناة atv على التليفزيون التركي، مسلسل جرح القلب الدرامي خلال الصيف الجاري، وبدأ عرض المسلسل بداية من شهر يونيو الماضي ويعرض المسلسل في مساء يوم الإثنين من كل اسبوع.

معلومات عن الفنان جوخان ألكان بطل المسلسل

الفنان جوخان ألكان بطل مسلسل جرح القلب، من مواليد مدينة إسطنبول التركية وولد عام 1987 ميلاديا، وهو ينتمي إلى أسرة تسافر بشكل مستمر واستقرت مؤخرا في تركيا، ودرس ألكان هندسة السيارات في جامعة كوجالي وبعد أن اتم دراسته التحق بجامعة الأناضول ودرس فيها التجارة الخارجية، وبدا الفنان حياته كمدرس ولكن حبه للتمثيل جعله يبتعد عن مهنة التدريس، واقتحم الفن بعدها وشارك في العديد من المسرحيات والأعمال الفنية خلال مرحلة الجامعة، وأنهي دراسته في الجامعة والتحق إلى مركز االفنون في تركيا لمدة 3 سنوات ومن بعدها شارك في الكثير من الأعمال الفنية التي حققت شهرته ونجاحات كبيرة ومنها حصل على دور البطولة في مسلسل جرح القلب.

معلومات عن الفنانة يامور تانريسيفسين بطلة المسلسل

ولدت الفنانة يامور تانريسيفسين بطلة مسسل جرح القلب في سنة 1990 في مدينة مرسين التركية، وتعمل الفنانة كعارضة أزياء مع التمثيل، ودرست الفنانة في كلية الفنون الجميلة، ودرست التمثيل والفن لسنوات، وظهرت لأول مرة في فيلم المعروف the tragedy ومن ثم تم عرض الفيلم علي القنوات الأجنية في عام 2013 ومن ثم شاركت في العديد من الأعمال الفنية آخرها بطولة مسلسل جرح القلب.