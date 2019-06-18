قصة مسلسل قيامة عثمان غازي التابع لـ”قيامة ارطغرل” على قناة تي آر تي التركية

أحداث جديدة مثيرة ينتظرها عشاق ومتابعي الدراما التركية وبالأخص مسلسل قيامة أرطغرل الذي استمر لمدة خمس مواسم كاملة وانتهى الجزء الخامس منه منذ فترة بعد الإعلان عن العمل على جزء جديد من المسلسل تحت اسم “قيامة عثمان غازي” بن أرطغرل بطولة الممثل التركي الشاب بوراك أوزفيت، ومن المتوقع أن يحمل الجزء الجديد الكثير من الأحداث الجديدة حيث قصة مسلسل قيامة عثمان أنه يتبع خطى والده أرطغرل للمحافظة على ملك والده وقيام الدولة العثمانية، وقد تم الإعلان من قبل عن موعد بدء تصوير الموسم الجديد في ريفا مع مطلع يوليو المقبل، يذكر أن مسلسل قيامة أرطغرل قد حصل على أعلى نسب مشاهدة في أكثر من 60 دولة.

قصة مسلسل قيامة عثمان غازي

سوف يتم عرض حلقات مسلسل قيامة عثمان غازي على شاشة قناة تي ار اي Trt التركية، وقد بدأ الممثل بوراك للاستعداد والتدريب للعمل بشكل قوى ومكثف للتحضير لأداء دوره بشكل مميز كما يخوض تدريبات في المبارزة بالسيوف وركوب الخيل واللياقة البدنية التي تؤهله لدوره الجديد، وكان عثمان غازي قد شهد في الأجزاء الماضية الفتوحات التي تمت في عهد أبيه ولذلك سيعمل جاهدًا على استكمال المسيرة بعد تأسيسي والده أرطغرل للدول العثمانية في عام 1299م وتم أخذ مدينة سكود عاصمة للدولة، كما أوصاه على الاهتمام بالأولياء من العلماء وعدم عصيان الشيخ، وهي الوصية الموجودة على قبر أرطغرل حتى الآن.

مسلسل قيامة ارطغرل

يعد مسلسل أرطغرل من أهم المسلسلات التاريخية التي تقع أحداثه في القرن الثالث عشر ميلادي ويوضح تأسيسي الدولة العثمانية وسيرة حياة أرطغرل بن سلميان شاه قائد قبيلة قابي ووالد عثمان مؤسس الدولة العثمانية، وكان قد أدى دور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان الذي استطاع أن يؤدي دوره على أحسن وجه، واستطاع المسلسل خلال فترة عرضة بتكوين قاعدة جماهيرية عريقة من جميع أنحاء العالم حيث ذاع صيته في أكثر من 60 دولة.