قناة الامارات رمضان 2020 : دليل مواعيد المسلسلات والبرامج

أعدت قناة الإمارات مجموعة من البرامج والمسلسلات المميزة لعرضها خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م , ونقدم لكم مواعيد العرض والإعادة لاهم برامج ومسلسلات القناة خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت الإمارات ( +4 توقيت جرنتش )

مواعيد عرض وإعادة المسلسلات على قناة الامارات – رمضان 2020

تقدم القناة اربعة مسلسلات خليجية خلال شهر رمضان 1441 هـ

مسلسل خاشع ناشع

العرض : 19.05 السابعة وخمسة دقائق مساءاً

الإعادة الأولى : 4.00 الرابعة فجراً

الإعادة الثانية : 13.00 الواحدة ظهراً

مسلسل مفتاح القفل

العرض : 19.35 السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءاً

الإعادة الأولى : 1.30 الواحدة والنصف بعد منتصف الليل

الإعادة الثانية : 6.30 السادسة والنصف صباحاً

الإعادة الثالثة : 13.30 الواحدة والنصف ظهراً

مسلسل الشهد المر

العرض : 20.05 الثامنة وخمس دقائق مساءاً

الإعادة الأولى : 2.00 الثانية بعد منتصف الليل

الإعادة الثانية : 8.00 الثامنة صباحاً

الإعادة الثالثة : 15.05 الثالثة وخمس دقائق عصراً

مسلسل كنا أمس

العرض : 23.30 الحادية عشر والنصف مساءاً

الإعادة الأولى : 5.05 الخامسة وخمس دقائق صباحاً

الإعادة الثانية : 9.30 التاسعة والنصف صباحاً

الإعادة الثالثة : 16.00 الرابعة عصراً

أهم البرامج على قناة الإمارات – رمضان 2020

برنامج قلبي إطمأن

الموسم الثالث

العرض : 18.30 السادسة والنصف مساءاً

الإعادة الأولى : 00.30 الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل

الإعادة الثانية : 4.30 الرابعة والنصف فجراً