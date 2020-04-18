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قناة الامارات رمضان 2020 : دليل مواعيد المسلسلات والبرامج

بواسطة محمد عبد الرازق

أعدت قناة الإمارات مجموعة من البرامج والمسلسلات المميزة لعرضها خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م , ونقدم لكم مواعيد العرض والإعادة لاهم برامج ومسلسلات القناة خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت الإمارات ( +4 توقيت جرنتش )

مواعيد عرض وإعادة المسلسلات على قناة الامارات – رمضان 2020

تقدم القناة اربعة مسلسلات خليجية خلال شهر رمضان 1441 هـ

مسلسل خاشع ناشع

العرض : 19.05 السابعة وخمسة دقائق مساءاً

الإعادة الأولى : 4.00 الرابعة فجراً
الإعادة الثانية : 13.00 الواحدة ظهراً

مسلسل مفتاح القفل

العرض : 19.35 السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءاً

الإعادة الأولى : 1.30 الواحدة والنصف بعد منتصف الليل
الإعادة الثانية : 6.30 السادسة والنصف صباحاً
الإعادة الثالثة : 13.30 الواحدة والنصف ظهراً

مسلسل الشهد المر

العرض : 20.05 الثامنة وخمس دقائق مساءاً

الإعادة الأولى : 2.00 الثانية بعد منتصف الليل
الإعادة الثانية : 8.00 الثامنة صباحاً
الإعادة الثالثة : 15.05 الثالثة وخمس دقائق عصراً

مسلسل كنا أمس

العرض : 23.30 الحادية عشر والنصف مساءاً

الإعادة الأولى : 5.05 الخامسة وخمس دقائق صباحاً
الإعادة الثانية : 9.30 التاسعة والنصف صباحاً
الإعادة الثالثة : 16.00 الرابعة عصراً

أهم البرامج على قناة الإمارات – رمضان 2020

برنامج قلبي إطمأن 

الموسم الثالث

العرض : 18.30 السادسة والنصف مساءاً

الإعادة الأولى : 00.30 الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل
الإعادة الثانية : 4.30 الرابعة والنصف فجراً

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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