قناة الامارات رمضان 2020 : دليل مواعيد المسلسلات والبرامج

أعدت قناة الإمارات مجموعة من البرامج والمسلسلات المميزة لعرضها خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م , ونقدم لكم مواعيد العرض والإعادة لاهم برامج ومسلسلات القناة خلال الشهر الكريم.
المواعيد بتوقيت الإمارات ( +4 توقيت جرنتش )
مواعيد عرض وإعادة المسلسلات على قناة الامارات – رمضان 2020
تقدم القناة اربعة مسلسلات خليجية خلال شهر رمضان 1441 هـ
مسلسل خاشع ناشع
العرض : 19.05 السابعة وخمسة دقائق مساءاً
الإعادة الأولى : 4.00 الرابعة فجراً
الإعادة الثانية : 13.00 الواحدة ظهراً
مسلسل مفتاح القفل
العرض : 19.35 السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءاً
الإعادة الأولى : 1.30 الواحدة والنصف بعد منتصف الليل
الإعادة الثانية : 6.30 السادسة والنصف صباحاً
الإعادة الثالثة : 13.30 الواحدة والنصف ظهراً
مسلسل الشهد المر
العرض : 20.05 الثامنة وخمس دقائق مساءاً
الإعادة الأولى : 2.00 الثانية بعد منتصف الليل
الإعادة الثانية : 8.00 الثامنة صباحاً
الإعادة الثالثة : 15.05 الثالثة وخمس دقائق عصراً
مسلسل كنا أمس
العرض : 23.30 الحادية عشر والنصف مساءاً
الإعادة الأولى : 5.05 الخامسة وخمس دقائق صباحاً
الإعادة الثانية : 9.30 التاسعة والنصف صباحاً
الإعادة الثالثة : 16.00 الرابعة عصراً
أهم البرامج على قناة الإمارات – رمضان 2020
برنامج قلبي إطمأن
الموسم الثالث
العرض : 18.30 السادسة والنصف مساءاً
الإعادة الأولى : 00.30 الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل
الإعادة الثانية : 4.30 الرابعة والنصف فجراً