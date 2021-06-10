قناة كراميش الفضائية التردد الجديد 2021

صار الأطفال في عصر التكنولوجيا يجدون متعتهم بحضرة القنوات الترفيهية، والتي هي على شاكلة قناة كراميش الفضائية للأطفال، حيث تعني الفتاة بإذاعة الأناشيد المميزة والتي تتناسب مع مختلف أعمار الأطفال في مختلف البلدان العربية، وإذا جئنا للحق، فتلك القنوات تعد من نوعية القنوات الهادفة، والتي تعمل على تنمية مهارات الطفل من خلال بث أناشيد ذات معنى سامٍ وقيم أخلاقية حثنا عليها الدين الإسلامي الحنيف، ولهذا سوف نعرض لكم من خلال مقالنا هذا على موقع كلمة الإخباري أحدث تردد لقناة كراميش الفضائيه للأطفال.
تردد قناة كراميش الجديد 2021:
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 12227
- القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat
- الاستقطاب: أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
أناشيد قناة كراميش:
- انشودة كرزة.
- انشودة توتة ع الحدوتة.
- انشودة كتاب ودفتر وصورة.
- انشودة انت السعودية.
- انشودة لهم الثناء .
- انشودة للماما والبابا.
- انشودة كنت صغيرة.
- انشودة ست البنات.
- انشودة ولاد آخر زمن.
- انشودة سيب الدودو.
- انشودة أنت شفيعي.
- انشودة كشر كشورة.
- انشودة علي حلمك.
- انشودة الوردة.
- انشودة اخلاقك ما أحلاها.
- انشودة الغيووورة.
- انشودة توتو دح.
- انشودة بكره العيد ومنعيد.
- انشودة الدنيا أحلى.
- انشودة يهمي دمعي.
- انشودة فاضي يا بابا.
- انشودة أبدع ربي هذا الكون.
- انشودة يا طير خدني .
- انشودة يلا نفرح يلا نعيش.
- انشودة الله أمرنا بالصلاة.
- انشودة أصبع نانا.
- انشودة بيغارو.
- انشودة حنانة.
- انشودة ايه الحالة ديا.
- انشودة انا وجعان.
- انشودة يلا سوا.
- انشودة يا شحادة.
- انشودة طبق عمري 7 سنين.
ترددات قنوات أطفال أخرى:
تردد قناة MBC 3 للأطفال 2021:
- التردد: 11475
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة دودو كيدز 2021:
- التردد: 12604
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة ماجد 2021:
- التردد: 12221
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة سبيس تون:
- القمر: نايل سات
- التردد: 11785
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
تردد قناة cn بالعربي:
- تردد قناة cn بالعربي الجديد كارتون نتورك: 12226
- معامل تصحيح الخطأ: 3\4
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: HD
- القمر الصناعي: نايل سات.
- الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة طيور الجنة على النايل سات:
- القمر الصناعي: عرب سات
- تردد القناة: 11310
- معدل الترميز: 27500
- اسم القناة: قناة طيور الجنة
تردد قناة طيور بيبي على النايل سات:
- تردد القناة: 11315
- معدل ترميز القناة: 27500
- استقطاب القناة: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة مودي كيدز 2021:
- التردد: 11603
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة براعم:
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 11564
- القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat
- الاستقطاب: أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- اسم القناة على الريسيفر: Baraem
تردد قناة الجزيرة للأطفال:
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 12227
- القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat
- الاستقطاب: أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- اسم القناة على الريسيفر: Al Jazeera For Kids.
تردد قناة سكر للأطفال:
- التردد: 10873
- الاستقطاب: رأسي V
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة سمسم 2021:
- التردد: 11483
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة أطفال ومواهب 2021:
- التردد: 11353
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة كوجي 2021:
- التردد: 11636
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة ميكي الجديدة 2021:
- التردد: 11528
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة ميكي كيدز الثاني:
- التردد: 11526
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 8/7
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
وإلى هنا نصل لختام مقالنا على موقع كلمة الإخباري، بعد أن عرضنا لكم أحدث تردد كراميش.