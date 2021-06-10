قناة كراميش الفضائية التردد الجديد 2021

صار الأطفال في عصر التكنولوجيا يجدون متعتهم بحضرة القنوات الترفيهية، والتي هي على شاكلة قناة كراميش الفضائية للأطفال، حيث تعني الفتاة بإذاعة الأناشيد المميزة والتي تتناسب مع مختلف أعمار الأطفال في مختلف البلدان العربية، وإذا جئنا للحق، فتلك القنوات تعد من نوعية القنوات الهادفة، والتي تعمل على تنمية مهارات الطفل من خلال بث أناشيد ذات معنى سامٍ وقيم أخلاقية حثنا عليها الدين الإسلامي الحنيف، ولهذا سوف نعرض لكم من خلال مقالنا هذا على موقع كلمة الإخباري أحدث تردد لقناة كراميش الفضائيه للأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد 2021:

معدل الترميز: 27500

التردد: 12227

القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أناشيد قناة كراميش:

انشودة كرزة.

انشودة توتة ع الحدوتة.

انشودة كتاب ودفتر وصورة.

انشودة انت السعودية.

انشودة لهم الثناء .

انشودة للماما والبابا.

انشودة كنت صغيرة.

انشودة ست البنات.

انشودة ولاد آخر زمن.

انشودة سيب الدودو.

انشودة أنت شفيعي.

انشودة كشر كشورة.

انشودة علي حلمك.

انشودة الوردة.

انشودة اخلاقك ما أحلاها.

انشودة الغيووورة.

انشودة توتو دح.

انشودة بكره العيد ومنعيد.

انشودة الدنيا أحلى.

انشودة يهمي دمعي.

انشودة فاضي يا بابا.

انشودة أبدع ربي هذا الكون.

انشودة يا طير خدني .

انشودة يلا نفرح يلا نعيش.

انشودة الله أمرنا بالصلاة.

انشودة أصبع نانا.

انشودة بيغارو.

انشودة حنانة.

انشودة ايه الحالة ديا.

انشودة انا وجعان.

انشودة يلا سوا.

انشودة يا شحادة.

انشودة طبق عمري 7 سنين.

ترددات قنوات أطفال أخرى:

تردد قناة MBC 3 للأطفال 2021:

التردد: 11475

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة دودو كيدز 2021:

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ماجد 2021:

التردد: 12221

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة سبيس تون:

القمر: نايل سات

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة cn بالعربي:

تردد قناة cn بالعربي الجديد كارتون نتورك: 12226

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11310

معدل الترميز: 27500

اسم القناة: قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات:

تردد القناة: 11315

معدل ترميز القناة: 27500

استقطاب القناة: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة مودي كيدز 2021:

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة براعم:

معدل الترميز: 27500

التردد: 11564

القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الريسيفر: Baraem

تردد قناة الجزيرة للأطفال:

معدل الترميز: 27500

التردد: 12227

القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الريسيفر: Al Jazeera For Kids.

تردد قناة سكر للأطفال:

التردد: 10873

الاستقطاب: رأسي V

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2021:

التردد: 11483

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة أطفال ومواهب 2021:

التردد: 11353

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة كوجي 2021:

التردد: 11636

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ميكي الجديدة 2021:

التردد: 11528

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ميكي كيدز الثاني:

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 8/7

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

وإلى هنا نصل لختام مقالنا على موقع كلمة الإخباري، بعد أن عرضنا لكم أحدث تردد كراميش.