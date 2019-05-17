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تردد قناة TRT1 التركية ترددات قناة دعوة واليرموك “نظرة نقدية” لمسلسل أرطغرل DirilişErtuğr جميع ترددات القنوات الناقلة

كتب تامر أمين آخر تحديث

تجدر الإشارة هنا أن مسلسل قيامة ارطغرل دعمته السلطات التركية بكل السبل، وذلك من أجل تزكية النعرة القومية لدى المواطن التركي، وذلك بإضفاء أحداث تاريخية مفبركة لا تمت للوقائع التاريخية بصلة، فمزجت الدراما بالأحداث التاريخية  كما أدخل القائمون على أمر المسلسل عنصر الدين بالدراما، وكأن العثماني الغازي هو لواء الدين الإسلامي، وبذلك نجحت السلطات التركية في بث ما أرادت في عقول الشباب العربي صاحب الريادة الحضارية الإسلامية.

مسلسل قيامة ارطغرل ونقد موضوعي

رابط قناة اليرموك الأردنية Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

رابط قناة اليرموك Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي توتير

رابط قناة اليرموك Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب

وكان يجب على المشاهد العربي أن ينظر للمسلسل كعمل درامي جيد فقط، دون أن له له بعد تاريخي حقيقي، فالمسلسل تم صياغته درامياً بطريقة احترافية، على الرغم من بعض المشاهد العنترية لبطل المسلسل أرطغرل ومحاربيه، ولم تبخل السلطات التركية في توفير كل إمكانيات الدولة ليظهر المسلسل بشكله الحالي، ويحقق الغرض من إذاعته في هذا التوقيت التي بلغت النعرة القومية التركية لذروتها على يد حكام تركيا.

اردوغان يشرف ويتابع إنتاج مسلسل قيامة ارطغرل
اردوغان يشرف ويتابع إنتاج مسلسل قيامة ارطغرل

لذلك كان يجب على النقاد العرب بنقد المسلسل من الناحية التاريخية، وهذا لا يمنع من الإشادة بالمسلسل كعمل درامي ملحمي ذو صبغة تاريخية، فقد أدى جميع أبطال المسلسل أدوارهم بإتقان يحسب لهم، كما تم إخراج العمل الدرامي بإتقان بالغ، أما عن أهم عواما نجاح المسلسل فهو خلو الساحة الدرامية العربية من الجيد من الأعمال الدرامية التي تستطيع منافسة الغزو الفكري التاريخي للطامعين العابثين بالدول العربية.

ارطغرل بث مباشر الحلقة 143
ارطغرل بث مباشر الحلقة

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة ارطغرل يتزامن عرضه مع مسلسل عبد الحميد الثاني وهو من نفس نوعية الأعمال الدرامية التي تروج للثقافة التركية التي مهدت كثيرا لغزو عقول الشباب العربي بالمزور من التاريخ، أما عن التاريخ الحقيقي فبذخر بالفظائع العثمانية تجاه أبناء الدول العربية التي استمرت ما يقرب من 500 عام تحت وطأة حكم استبدادي غاشم، فمتى ينهض مثقفي الأمة العربية للتصدي للعزو الفكري المنهجي ليس من قبل أفراد بل من قبل دول ومؤسسات بعينها.

مسلسل أرطغرل أعلان الحلقة 143 شاهد الآن

رابط البث المباشر قناة تى أر تي trt1 التركية

رابط البث المباشر لموقع النور أونلاين

الموقع الرسمي لقناة دعوة الفضائية بث مباشر

http://daawahtv.tvplayer.online/full_player.php#

رابط قناة دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

مسلسل قبامة ارطغرل بث مباشر تردد قناة TRT1 موقع النور أونلاين
مسلسل قبامة ارطغرل بث مباشر تردد قناة TRT1 موقع النور أونلاين

ومن الجدير بالذكر أنه بنهاية الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل سيطل علينا مسلسل جديد، وهو امتداد لهذا المسلسل بعنوان قيامة عثمان، وعثمان هذا هو الابن الأصغر لأرطغرل بهذا المسلسل، وهو من مهد لقيام الدولة العثمانية التي استطاعت اجتياح العالم العربي تحت راية الدين، فدائما ما تتدثر الأطماع بعباءة الدين إلى يومنا هذا، وبالمسلسل الجديد قيامة عثمان والذي يتم العمل به على قدم وساق ليتم عرضة بشهر سبتمبر 2019 والذي هو بالتأكيد سيكون استمرار لدمج التاريخ المزيف بالدراما الجذابة الملحمية التي تجذب القلوب قيل العقول

وتجدر الإشارة أيضا أن هذا النوع من الأعمال الدرامية والذي تدور أحداثة في جو تشوقي متسلسل يثير ويشوق لمتابعة العمل وانتظار حلقات وموعد بث المسلسل، لهذا فقد أعددنا هذا التقرير والذي من خلاله نيسر على المشاهد العربي متابعة أحداث المسلسل ولكن بدون أن نحقق غرض القائمين عليه من غزو عقولنا بتاريخ مزيف.

مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس  وجميع القنوات الناقلة للمسلسل

اسم القناة القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطاب
فور شبابالنايل سات1131627500أفقي
دعوةالنايل سات1072727500عمودي
الوطنالنايل سات1101227500أفقي
الشرقالنايل سات1113727500عمودي
اليرموكالنايل سات1167827500عمودي
TRTTURKSAT110428400عمودي
TRTEUTELSAT109283000عمودي
قطرالنايل سات1097127500عمودي

ويسعدنا استقبال تعليقاتكم على هذا التقرير كما يسعدنا التواصل الدائم مع متابعين موقعنا، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة لكن بوعي بدون تأثير لأي محاولة لعزو عقولنا.

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عن الكاتب

تامر أمين

كاتب ومدون إلكتروني حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام اهوي السياحة والتجوال

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