تعرف على القنوات الناقلة لبرنامج “قلبي اطمأن” الموسم الثانى فى رمضان 2019

اليكم القنوات الناقلة لبرنامج “قلبي اطمأن” الموسم الثانى والذى حاز على إعجاب ملايين المشاهدين فى الوطن العربى، لما يقدمه من قيم انسانية حيث يقوم “غيث” وهو شاب اماراتى بالسفر الى بلدان عربية مختلفة ويلتقي مع العديد من الحالات الانسانية ويقدم لهم يد المساعدة دون إبراز هويته، مما يدخل الفرحة والبهجة فى قلوب تلك الحالات الانسانية. وقد حظى الموسم الاول من البرنامج بنسبة مشاهدة عالية واستحسان الملايين في أنحاء الوطن العربى وقد أعلنت قناة أبوظبي الفضائية عن عرضها للموسم الثانى من برنامج “قلبي اطمأن” حصريا على القناة.

القنوات الناقلة لبرنامج “قلبي اطمأن” فى رمضان 2019

اعلنت قناة ابوظبى AD TV على صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن عرضها لحلقات برنامج “قلبي اطمأن” الجزء الثانى على شاشتها حصريا. ومن الممكن ان تقوم قنوات اخرى بنقل الحلقات ولكن حتى الآن حازت قناة ابوظبى بحقوق بث البرنامج.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج “قلبي اطمأن” عن الموسم الجديد للبرنامج في رمضان 2019.

تردد قناة ابوظبي الفضائية الناقلة لحلقات برنامج “قلبي اطمأن”

قناة أبو ظبى الفضائية Ad TV الناقل الحصري للبرنامج تبث على العديد من الأقمار الصناعية وهى كالتالى:-