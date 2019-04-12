تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 144 مترجم ومدبلج الجزء الخامس على نايل سات

أحداث مثيرة وواقعية حدثت قديماً في زمن ما قبل قيام الدولة العثمانية بقيادة عثمان الأول ابن ارطغرل بن سليمان شاه، يقوم بتقديمها مجموعة من الفنانين الأتراك في عمل تاريخي محكم بدقة ومجهود كبير من مخرج وكاتب سيناريو هذا العمل الكبير، ومن خلال هذه الصفحة نتعرف معاً على القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس مترجم ومدبلج للغة العربية فهناك الكثير من المتابعين يودون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس.

ويشهد مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الكثير من الأحداث المثيرة خلال الحلقات الثلاثة الماضية حيث تم القبض على ألينجاك قائد كتيبة المغول الذي أتى لمداهمة القبائل التركية بمساعدة الخائن ألباستي “السيد بيبولات” سيد قبيلة أمور أوغلو، كما تم الكشف عن شخصية زانغوتش الحقيقة “دراجوس”.

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس مترجم ومدبلج

فيما شهدت الحلقات الماضية أيضاً خطف أيبارس ابن بامسي ألب سيد المحاربين سابقاً، وإصابة السيدة إيلبيلغي شقيقة بيبولات أثناء الفخ الذي نصبة بيبولات لخطف أيبارس ابن بامسي ألب، وكان دراجوس قام بمقايضة بامسي بإحضار ألينجاك له ويعطيه ابنه وفعل بامسي ذلك وقام بخيانة ارطغرل.

والقنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 144 مترجم الجزء الخامس على نايل سات تتمثل جميعها في مجموعة قنوات عربية مفتوحة تقوم بعرض حلقات المسلسل يوم الخميس من كل أسبوع.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل 144 مترجم الجزء الخامس

القناة القمر التردد القطبية معدل الترميز تردد قناة الشرق النايل سات 11137 / 12604 أفقي 27500 تردد قناة دعوة النايل سات 10727 أفقي 27500 تردد قناة قطر النايل سات 10971 رأسي 27500 تردد قناة الوطن النايل سات 11012 أفقي 27500 قناة فور شباب النايل سات 11316 رأسي 27500

تلك هي القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس مترجم ومدبلج للغة العربية، يمكنكم ضبط ترددها الآن ومتابعة أحداث الحلقة 144 قيامة ارطغرل الجزء الخامس.

والجدير بالذكر أن موقع النور سيقوم بعرض قيامة ارطغرل 144 الجزء الخامس مترجم وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة وذلك بعد ترجمة الحلقة.

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