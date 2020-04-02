قيامة عثمان الحلقة 17.. المؤسس عثمان يبدأ في تأسيس قواعد دولته الجديدة

نتعرف عبر هذه المقالة على تفاصيل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 17، والتي عرضت يوم أمس الأربعاء على فضائية atv التركية، التي تمتلك حقوق بث المسلسل حصرياً عبر شاشتها، مسلسل عثمان هو دراما تركية تاريخية تحكي عن عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية التي أمتدت شرقاً وغرباً وظل توهجها قرابة 600 عام كامل، وكانت مؤسسة بوزداغ فيلم أنتجت قبل قيامة عثمان سلسلة لوالدة أرطغرل في مسلسل قيامة أرطغرل غازي، والذي شاهدنا فيه نشأة عثمان في صغره.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 17 مترجمة

تذاع حلقة مسلسل المؤسس عثمان السابعة عشر الليلة مترجمة عبر قناة اليرموك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والأردن، كما تقوم قناة جزائرية بعرض المسلسل في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وهي قناة الفجر الجزائرية، وكان موقع قصة عشق قد عرض الحلقة 17 من مسلسل قيامة عثمان في مساء عرض الحلقة باللغة التركية.

تفاصيل مسلسل عثمان الحلقة 17 قصة عشق

بدأت الحلقة بمشهد المؤسس عثمان وهو يستمع إلى مهمته الجديدة والمتعلقة بتحرير الأميرة البيزنطية أديلفا من أيدي المغول حتى لاتقوى شوكتهم بالتحالف سوياً، وبالفعل نجح عثمان في المهمة وأرسل الأميرة مع محاربة بوران إلى مخبئ سري بعيد للحفاظ عليها،

وشهدت حلقة قيامة عثمان 17 مواجهة بين عثمان وعمه دوندار، وانتهت إلى التعاون المشترك بينهم من أجل القضاء على “بالغاي”، بعد أن أيقن دوندار أن عثمان ليس له علاقة بقتل أبنه باتور بل أن من فعل ذلك هم المغول لإثارة الفتن بينهم.