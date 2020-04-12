آخر أخبار مسلسل قيامة عثمان وحقيقة تأجيل عرض الحلقة 18 Kuruluş Osman

أنتظر عشاق مسلسل المؤسس عثمان عرض الحلقة الثامنة عشر في الأسبوع الماضي على أحر من الجمر، ولكن فوجئ الجميع بعدم عرض الحلقة، عدم خروج أي تصريح من القناة الناقلة atv التركية، وخرج منتج العمل محمد بوزداغ منذ أيام قليلة في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على “إنستجرام”، وصرح فيه ببعض الأمور الهامة، منها أنه بالفعل تصوير المسلسل متوقف هذه الفترة، ولكنه سوف يعود في أقرب وقت، كما فاجئ عشاق قيامة ارطغرل السلسلة الماضية، بخبر عدم عودة شخصية أرطغرل مجدداً في مسلسل قيامة عثمان الموسم الأول.

توقعات تأجيل عرض الحلقة 18 من مسلسل قيامة عثمان

تلوح في الأفق الآن توقعات بشأن تأجيل مرة أخرى لعرض الحلقة الثامنة عشر من قيامة عثمان، وخاصة أنه حتى الأن لم تقم القناة الناقلة atv بعرض البرومو التشويقي للحلقة، وإذا ما استمر عدم عرض الإعلان إلى يوم الإثنين القادم، سوف يكون التأجيل حتمي وبشكل رسمي، خاصة أن القناة اعتادت على بث البرومو الأول والثاني قبل يوم الثلاث.

المؤسس عثمان يستعد للقضاء على أعدائه في الحلقة 18

اختتمت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل قيامة عثمان على أحداث مثيرة وهامة، حيث كان Osman قد اضطر إلى الدخول في تحالف مع بلغاي قائد المغول، وذلك لصد الهجوم المتوقع من قبل غيخاتو، حيث يرغب كلا الطرفين في إضعاف غيخاتو ولكن لأهداف مختلفة، كما تم تكوين تحالف آخر في الحلقة بين دوندار عم البطل، وعليشار الخائن الطامع في لقب السلطان، حيث جاء من قونيا بخطة “فرق تسد” لكي يصل إلى مطامعة.

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