قيامة عثمان غازي الحلقة 18 تعرض الأربعاء المقبل بعد استئناف تصوير المسلسل

قيامة عثمان الحلقة 18 لم تعرض للأسبوع الثاني توالياً، تعددت أسباب التأجيل، إلا أن صناع العمل والقناة الناقلة لم تحرك ساكنة من أجل توضيح الأسباب بشكل علني على جميع متابعي المؤسس عثمان، بوزداغ صاحب مشروع سلسلة قيامة أرطغرل، وقيامة عثمان ابنه، خرج منذ عدة أيام بخبرين أحدهم مفرح لعشاق المسلسل والأخر حزين، المفرح هو عودة تصوير حلقات المسلسل قريباً، والمحزن هو إعلانه عدم عودة شخصية الغازي أرطغرل في الموسم الأول من المؤسس عثمان نهائياً.

قيامة عثمان الحلقة 18 على قناة atv التركية

تداولت أخبار في الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي، عن استئناف تصوير مسلسل المؤسس عثمان، وذلك بعد أن قام أحد الممثلين غير الرئيسيين بنشر صورة وعلق عليها قائلاً “بدأنا بتصوير الحلقة 18 من قيامة عثمان، وسوف تصبح على شاشكم الأربعاء المقبل، في حال لم يحدث شئ عكس ذلك”.

وبالفعل تم تأكيد خبر عودة المؤسس عثمان، وينتظر الجميع الآن الإعلان الأول للحلقة، والذي سوف ينشر بعد ساعات قليلة، ولكن تكهنات تشير إلى قرب نهاية الموسم الأول بسبب الأحداث الحالية، وأيضاً بسبب قرب شهر رمضان المبارك، حيث أن صناع العمل يصورن الحلقة على مدار الأسبوع وتعرض يوم الأربعاء، الجدير بالذكر أن قيامة عثمان سوف يستمر ما بين ست إلى سبع مواسم حسبما ذكر منتج العمل

موعد عرض قيامة عثمان 18 مترجمة

تعرض حلقة مسلسل عثمان 18 يوم الأربعاء القادم الموافق 24 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على شاشة قناة atv التركية، ومن ثم تُعاد الحلقة مساء يوم الخميس مترجمة عبر قناة اليرموك، وقناة الفجر الجزائرية.