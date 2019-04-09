قُتل على يد اللصوص أمام زوجته داخل شقته.. مقتطفات من حياة خواجة السينما المصرية الفنان «يوسف العسال»

أجبرت ملامحه التي تشابه الملامح الأجنبية على تجسيد دور الأجنبي حيث انه يمتلك عينان بلون أخضر وشعر أبيض وبشرة بيضاء كل تلك الملامح جعلته يشبه الأجانب بشكل كبير، وهو مسيحي الديانة ولكن بالرغم من هذا فقد شارك في الكثير من الأعمال الدينية منها إمام الدعاة سنتعرف اليوم على اهم المحطات في حياة يوسف العسال.

نشأته

وهو من مواليد شهر مايو من عام 1947 حيث بدأ حياته المهنية في العمل كطيار في إحدى شركات الطيران، ونظراً لمظهره الجذاب ذو الملامح الأجنبية وكذلك لإجادته اللغتين الفرنسية والانجليزية فقد أختاره المخرجين حتى يجسد دور الأجنبي.

أهم أعمال الفنية

استطاع الفنان يوسف العسال أن يشارك في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين التليفزيون والسينما ولكن كانت للدراما التليفزيونية المشاركة الأكبر من الأعمال السينمائية حيث تمكن من المشاركة في حوالي 230 عمل فني وهو عدد كبير، ومن أشهر الأفلام السينمائية هي

أنا بضيع يا وديع

بون سواريه

دكان شحاتة

البلد دي فيها حكومة

بركان الغضب

عايز حقي

الحياة منتهى اللذة

خالي من الكولسترول

كما كانت من أشهر أعمال الدراما التليفزيونية

إمام الدعاة

عائلة الحاج متولي

حنان وحنين

الفنار

اسمهان

كلام نسوان

برة الدنيا

أبو ضحكة جنان

وكان من أخر أعمال الفنية هو مسلسل “سرايا عابدين2” حيث قام بتجسيد دور ديلسيس وهو صاحب فكرة حفر قناة السويس وهذا المسلسل قد تم عرضه بعد وفات.

وفاته

حيث توى في حادث سرقة في منزله بمصر الجديدة، حيث تعرضت شقته للسرقة من قبل البلطجية حيث جاء إليه ثلاثة أشخاص كانهم محصلي النور وقيدوه هو وزوجته بالحبال وقاموا بضربه حتى سقط قتيلاً أمام زوجته وتوفى بالفعل في عام 2014 وتم تشيع جنازته من كنيسة “القديس كيرلس”.

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