“كازابلانكا” فيلم عيد الفطر 2019 – “أمير كرارة”

كازبلانكا فيلم ضمن سباق أفلام عيد الفطر المُقبل، وهو فيلم تشويقى أكشن، تم تصوير 60٪ منه في المغرب والباقى فى مصر، قصته مرتبطة بمدينة (كازابلانكا) فى (المغرب)، ويقول مؤلف الفيلم (هشام هلال) إن قصة الفيلم هى امتداد لنجاحات (امير كرارة) فى الأكشن من خلال المسلسلات (حوارى بوخارست و كلبش) وأصبح له جمهور كبير ينتظر منه هذه النوعية من المسلسلات.

الفيلم بطولة:

أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، محمود البزاوى، دلال عبد العزيز، باسل خياط، أحمد داش، محمد مفتاح، خالد أرغنش (فنان تركى الذى قام بأداء شخصية السلطان سليمان في مسلسل حريم السلطان وقام المنتج بالاستعانة به فى الفيلم لأهداف تسويقية لأنه شخصية معروفة للجمهور المصرى من خلال المسلسل ووجوده في الفيلم سيف يكون عامل جذب للجمهور).

تأليف: هشام هلال

إنتاج: وليد منصور

إخراج: بيتر ميمى

صادفت مخرج الفيلم مشكله بعد تنفيذ افيش الفيلم واعتراض الفنان (محمود البزاوى) على تجاهل وضع صورته على الافيش رغم انه يؤدي دوراً مؤثراً في الفيلم، لذلك فام المخرج بتعديل الأفيش ووضع صوره الفنان (محمود البزاوى) عليه مع أبطال العمل.



قام مخرج الفيلم بالاستعانة بفريق أكشن بلغارى لتنفيذ جميع مشاهد الأكشن والمطاردات فى الفيلم.

يذكر ان شركة الانتاج المغربية التي قام منتج الفيلم بالاستعانة بها لتصوير المشاهد الخاصة بأجزاء الفيلم في المغرب رفعت عليه دعوى قضائية لعدم دفع مستحقاتها والمقدرة ب 100 ألف دولار.