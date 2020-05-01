كبرتوا الموضوع ليه.. محمد عادل إمام يرد على سخرية التواصل الاجتماعي على صورة السلاح في مسلسل الاختيار

انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان محمد عادل إمام، من داخل كواليس مسلسل “الاختيار”، وهو يمسك بالسلاح ويستعد لإطلاق النار دون أن يسحب الصمام الخاص بالأمان، حيث شارك بالمسلسل كضيف شرف ضمن أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل الذي يعرض قصة حياة الشهيد الضابط أحمد منسي في إطار تشويقي ومثير.

من الصعب إطلاق السلاح للرصاص وهو في تلك الوضعية

وجاءت غالبية التعليقات الخاصة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة السلاح في مسلسل الاختيار، أنه من الصعب أن يتم إطلاق السلاح للرصاص وهو في تلك الوضعية، بينما أوضح آخرون من أن صورة السلاح تدل على أنه يطلق رصاصات 9 مللي.

الصورة المتداولة من التدريبات على المشهد ومش موجودة بالمسلسل

وقال الفنان محمد عادل إمام، عبر الحساب الرسمي له على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” لتوضيح الأمر لرواد مواقع التواصل الاجتماعي: “لكل اللي بيسألوا عن سقاطة الأمان ونوع السلاح، دي صورة من التدريبات على المشهد ومش موجودة في المسلسل، انتوا كبرتوا الموضوع ليه”.

يجب تحرى الدقة قبل النشر

من جانبه علق مخرج مسلسل الاختيار “بيتر ميمي”، على الصورة هو الآخر عبر حسابه الرسمي له على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”: “وجب التوضيح، الصورة دي فوتوغرافية من البروڤات وغير موجودة في المشهد بالحلقة الخامسة، برجاء تحرى الدقة قبل النشر”.