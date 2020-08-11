كان يتعاطى الترامادول.. المستشفى الجوي يفجر مفاجأة بشأن وفاة مصطفى حفناوي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بخبر وفاة اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي صاحب الـ 25 عاماً الذي توفى يوم أمس الثلاثاء جراء تعرضه لجلطة في المخ، وكانت قبلها صور الشاب منتشرة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لطلب الدعاء له نظراً لأن حالته لم تكن مستقرة، وشارك في حملة الدعاء لمصطفى حفناوي لفيف كبير من نجوم الفن والرياضة، كان على رأسهم النجم تامر حسني الذي قام بزيارة الشاب في المستشفى الجوي التخصصي للاطمئنان عليه نظراً لأن حفناوي من محبي النجم ومتابعيه.

أتهم أصدقاء مصطفى حفناوي المستشفى التخصيص الجوي بالإهمال الطبي، والتشخيص الخاطئ حالة الشاب، وقال أحد أصدقائه يدعى آمين أنه مصطفى شعر ببعض التعب في البطن توجه على أثرها للمستشفى على قدميه، والإجراءات بعض التحاليل قبع في المستشفى قرابة 6 ساعات، قبل أن يدخل في غيبوبة وفقدان تام للوعي.

كشف سبب وفاة مصطفى حفناوي

في مفاجأة كبيرة كشفت اليوم المستشفى الجوي التخصصي عن التقرير الطبي للشاب المتوفي مصطفى حفناوي، والذي جاء فيه أن حفناوي كان يتعاطى عقار الترامادول المخدر، بجانب بعض الأدوية الأخرى الخاصة بالرياضيين والتي قالت المستشفى أنه تناولها بنسب كبيرة بدون إستشارة المتخصصين وهذه الأدوية هي الكورتيزون وأمينوسيد وتستوسيترون وسيلدينافيل.

وكشف التقرير عن أن مصطفى حفناوي كان قد زار المستشفى في وقت سابق بعد شعوره بآلام في البطن وحجز لمدة عدة أيام قبل أن يخرج في 5 أغسطس بعد أن وقع على خروجه على مسئوليته الخاصة، وذلك بعد أن قال الأطباء بأن حالته تستوجب الرعاية في المستشفى، وبعد عدة ساعات عاد حفناوي للمستشفى بنفس الأعراض، وأكد التقرير أنه عند دخوله للمرة الثانية كانت معدلات نبض الدم ونسبة الأكسجين طبيعية، إلى أنه بعد ساعات أجرى الشاب أشعة رنين على شرايين المخ لتثبت حدوث ضعف في الجانب الأيمن من الجسم إثر حدوث انسداد بالشريان السباتي الداخلي الأيسر.