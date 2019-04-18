كلمات أغنية البداية محمد حماقي 2019

ننشر لكم كلمات أغنية م البداية للفنان محمد حماقي والذي أصدره أخيرا وتم طرح في الأسواق وعلى مواقع الأغاني بعد غيام دام لفترة طويلة تحت عنوان يوم من ده، وفور طرح الألبوم انتشر على محرك البحث جوجل ما يشير اتجاه الشباب للبحث عن كلمات أغنية البداية محمد حماقي، ونقدم لكم كلمات أغنية البداية كاملة.

ألبوم محمد حماقي

طرح الفنان محمد حماقي ألبومه الجديد والذي يحمل عنوان يوم من ده، ويحتوي على 20 أغنية، ومنها أغنية م البداية ونقدم لكم كلماتها.

كلمات أغنية البداية

م البداية قولتلك ان مش ديمًا يكون الحب كافي

والحياة ليها حسبة تانية يومها نزلت دمعة منك فوق كتافي

قولتي حاول قولت حاضر بس اوعي متكمليش

لو هتمشي امشي حالًا لو فضلتي متبعديش

قولتي حاول قولت حاضر بس اوعي متكمليش

لو هتمشي امشي حالًا لو فضلتي متبعديش

انا مكنتش عايز أعلق نفسي بحب نهايته جروح

ليالي ابني في وهم وحلم ويجي في ثانية ده كله يروح

واديني خدت نصيبي من حبيبي جرح قاسي كبير

ساعات لما الجرح بيجي بسرعة بيبقا اهون بكتير

م البداية قولتلك وانتي كنتي حتى رافضة تسمعي

وانهاردة انا بسألك اعمل ايه في قلبي اللي حبك فهميني

صعب اسامحك بعد جرحك واللي اصعب اني اعيش

بس عارفة هتوحشيني حتى لو ماسامحتكيش

صعب اسامحك بعد جرحك واللي اصعب اني اعيش

بس عارفة هتوحشيني حتى لو ماسامحتكيش

أنا مكنتش عايز أعلق نفسي بحب نهايته جروح

ليالي ابني في وهم وحلم ويجي في ثانية ده كله يروح

واديني خدت نصيبي من حبيبي جرح قاسي كبير

ساعات لما الجرح بيجي بسرعة بيبقا أهون بكتير

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