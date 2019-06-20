كلمات أغنية بابا لمحمد رمضان 2019 من إنتاج روتانا

كلمات أغنية بابا لمحمد رمضان سنقدمها لكم عبر موقع كلمة في هذا المقال بعد تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، فقد طرح الفنان المصري الشاب محمد رمضان أغنية بابا قبل أيام قليلة عبر موقع يوتيوب وقد تمكنت الأغنية من تحقيق مشاهدات قياسية في الساعات الأولى لعرضا وطرحها في الأسواق المصرية، أغنية بابا التي قدمها محمد رمضان هي تعاون مشترك بينه وبين شركه روتانا السعودية صاحبة الصيت الكبير في إنتاج وتوزيع الأغاني العربية لكبار مطربي العالم العربي، وتأتي أغنية بابا استثمارا للنجاحات الكبيرة التي حققها محمد رمضان من خلال أغانية السابقة أمثال أغنية مافيا وأغنية فيروس وأغنية نمبر وان.

في هذا الموضوع سنستعرض سويا كلمات أغنية بابا لمحمد رمضان 2019، مرورا بتقديم طاقم العمل الذي شارك في الأغنية مع إلقاء الضوء على محمد رمضان من حيث أبرز الأعمال الفنية التي قام بها.

كلمات أغنية بابا

فيما يلي نقدم لكم كلمات أغنية بابا لمحمد رمضان كاملة ومكتوبه.

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

اللي جاي هيوجع اكتر

دي حقيقة ومش بتكبر

عاوزك تقعد تتفرج

زلزال وبمليون ريختر

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

شاغلك متشغلنيش

كلام وفعل مفيش

مليش انأ في التهويش

بطير زى الخفافيش

يا تبقى قد كلامك

يا تخلي كلامك قدك

هاتكون قدامي ههدك

زلزال نازل علي أرضك

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

أنا أسد الغابة

جمهوري مسيطر وفي ظهري بمليون دبابة

لو عند بعند أنت اللي بدأت أنا كده هتغابه

دانا أسد الغابة

وبتاع أفعال مش قولنا وقال ولا عمري ف يوم أتهز

أنت زيك زى كتير تانيين أخرك بسنانك جز

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

انتوا مين بقالكوا سنين نايمين

صحيتوا لقيتونا راكبين

شوفوا انتوا فين وإحنا فين احنا فين احنا فين

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

زلزال وبمليون ريختر

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

أغنية بابا لمحمد رمضان

طرحت شركة روتانا الكليب الرسمي لمحمد رمضان في أغنية بابا منذ أيام قليلة عبر موقع اليوتيوب كما قدمها أيضا محمد رمضان عبر قناته الرسمية على يوتيوب ويمكنكم زيارتها من هنا، وقد نجحت أغنية بابا في تحطيم العديد من الأرقام القياسية من حيث عدد المشاهدات فقد تخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، أغنية بابا هي من أخراج المخرج أحمد عبد الواحد وتلحين الملحن رامي المصري ومن كلمات الشاعر خالد بدران، وكما ذكرنا فهي من إنتاج شركة روتانا.

محمد رمضان

محمد رمضان هوا ممثل مصر من مواليد 1988 بدأ حياته الفنية في التمثيل حيث قدم العديد والعديد من الأعمال الفنية سواء الأفلام أو المسلسلات، فمن أهم أفلامه فيلم جواب اعتقال وفيلم قلب الأسد وفيلم الكنز وفيلم الألماني كما قدم أيضا محمد رمضان فيلم شد أجزاء وشارك في فيلم احكي ياشهرزاد بطولة مني ذكي، ومن أهم المسلسلات التي قدمها محمد رمضان مسلسل نسر الصعيد ومسلسل الأسطورة وأخر أعماله الدرامية مسلسل زلزال، ولم يكتفي صاحب الواحد وثلاثون عاما بالعمل في الدراما والسينما بل طرح العديد من الأغاني المصورة التي حققت نجاحات كبيرة جدا ومن أبرزها أغنية نمبر وان وأغنية مافيا وأغنية بابا وغيرها من الأغاني.

بهذا متابعينا نكون قد عرضنا كلمات أغنية بابا محمد رمضان 2019 مع عرض أهم أعماله الفنية سواء من مسلسلات أو أفلام أو فيديو كليب.