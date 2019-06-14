كلمات أغنية بابا محمد رمضان  تتصدر قائمة الأكثر رواجًا  على يوتيوب في مختلف الدول العربية

تصدرت كلمات أغنية بابا محمد رمضان قائمة الأكثر رواجًا على يوتيوب في مختلف الدول العربية وقد روج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة بابا من خلال صفحته الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، حيث حققت كلمات أغنية بابا صدى كبير من قبل جمهور محمد رمضان،ومن ثم تصدر أغنية بابا قائمة الأكثر رواجًا عبر YouTube في مصر.

بدأ محمد رمضان بتشويق جمهوره من خلال صفحته، حيث نشر جزء من كلمات أغنية بابا وطرحت عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” عبر YouTube، ومن المقرر إطلاق اغنية “بابا” بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

كلمات أغنية بابا محمد رمضان

استطاع محمد رمضان أن يأسر قلوب الجمهور بكلمات أغنية بابا التي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، ليبدأ الشباب البحث عن كلمات أغنية بابا الجديدة التي تبدأ بهذه الحروف بابا، بابا ايه يابني، بابا، بابا مين يابني، بابا، بابا ايه يابني، بابا، بابا مين يابني، أنا أسد الغابة، جمهوري مسيطر وبضهري بمليون دبابه،لو عند بعند انت الي بدأت انا كده هتغابه، أنا أسد الغابة، ولا عمري في يوم هتهز.

أثارت كلمات أغنية بابا الجدل بين الجمهور، ولم تكن الأغنية الأولى من نوعها التي تخطف قلوب جمهور محمد رمضان، ولكنه تمكن من إبهار الجمهور بهذا اللون من الغناء الذي عشقته الكثير من الشباب منذ ظهوره على الشاشات كمطرب.

محمد رمضان يحتفل بأغنيته الجديدة بابا

فيما احتفل محمد رمضان مع جمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي قبل إطلاق أغنيته الجديدة بابا وذلك عن طريق نشر إعلان أغنية بابا التي احتلت المركز الأول ضمن قائمة الأكثر مشاهدة عبر YouTube مصر، فيما علق رمضان على المقطع الذي نشره حيث كتب عليه “ثقة في الله نجاح دايما”.

الجدير بالذكر أن كلمات أغنية بابا محمد رمضان للمخرج أحمد عبد الواحد، كلمات خالد بدران، فيما كان التعاون الثالث على التوالي لمحمد رمضان مع الملحن والموزع رامي المصري بعد اغنية “اللهو الخفي” و”فيرس”، ويستكمل بها رمضان سلسلة الأغاني التي قدمها وصورها بطريقة الفيديو كليب والذي كان بينهم “مافيا”، و”فيرس”، و”نمبر وان” وغيرها من الأغاني ذات الطابع الخاص لمحمد رمضان.