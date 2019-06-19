كلمات أغنية عايم في بحر الغدر (مهرجان الوشوش الوان) غناء أحمد عزت وعلي سماره

كلمات أغنية عايم في بحر الغدر (مهرجان الوشوش الوان) سنعرضها عليكم في هذا الموضوع على موقع كلمة، يأتي ذلك بعد ما حققته الأغنية من انتشار واسع جدا في الأيام الماضية، تصنف الأغنية باعتبارها من أغاني المهرجانات الشعبية التي تحظى بانتشار وقبول كبيرين لدى الكثير من الشباب في مصر في الفترة الحالية، أغنية عايم في بحر الغدر من غناء أحمد عزت وعلى سماره ومن أنتاج شركة هوت لاين ميوزك برودكشن، فيما يلي نقدم لكم كلمات أغنية عايم في بحر الغدر أو مهرجان الوشوش الوان كما يطق عليه.

كلمات أغنية عايم في بحر الغدر

عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان

بقلوب مليها الشر والبر ماله أمان

يجي الخسيس منه أما الأصيل غرقان

والقوي في قوته بس علي الغلبان

شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان

نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان

ولما قبضوا التمن الكل باع وخان

واللي عامل حبيبي علي حقيقته بان

شايف الوشوش الوان بلياتشو وبهلوان

يصنعوا الضحكة وبيصدقوا الأوهام

يا قلوب بلا مأوى جبل الهموم اقوي

فيها القوي ع الضعيف جاي بيستقوى

دنيا فيها الفاعل مبني علي المفعول

الفرح فيها ماضي بابه صبح مقفول

مركب في بحر غريق والبحر موجه عالي

مبيفرقش ما بين عزيز ولا غالي

خلق وأخرها تراب عايشين في دنيا سراب

واللي كانوا حبايب دلوقتي بقوا أغراب

عجبي عليك يا عجب علي أيه بتستعجب

دنيا وفيها العجب هوا اللي مستعجب

بحر آسيه وناس مش هي ووشوش عماله بتتلخبط

فين الطيبة فين الحنية أصل الدنيا خلاص بتشطب

عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان

بقلوب مليها الشر والبر ماله أمان

يجي الخسيس منه أما الأصيل غرقان

والقوي في قوته بس علي الغلبان

شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان

نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان

ولما قبضوا التمن الكل باع وخان

واللي عامل حبيبي علي حقيقته بان

شط الندم مليان على بر مفيش أمان

أمواج حزن وأسى والكل فيه غرقان

بهذا نكون قد عرضنا عليكم كلمان أغنية عايم في بحر الغدر والتي تعرض بأغنية الوشوش ألوان غناء على سماره وأحمد سعد