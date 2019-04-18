كلمات أغنية مافيا مكتوبة – محمد رمضان

انتشرت الفترة الماضية أغاني مهرجانات النجم الفنان محمد رمضان، وحقق خلالها الفنان نجاحات على مستوى السوشيال ميديا أو موقع الفيديوهات يوتيوب، وكانت آخر أغانيه التي غناها هي أغنية القمر وتم نشرها على العديد من مواقع الأغاني، ونقدم لكم كلام مهرجان القمر 2019 مكتوبة كاملة:

انتقادات

غنى الفنان محمد رمضان الكثير من الأغاني التي تحمل له العديد من حكاياته الحياتية، فهو فنان مكافح أحب الفن فأحبه، وحملت أغانيه له بعض الانتقادات رغم نجاحها الشديد، وإليكم كلمات أغنية القمر:

كلمات أغنية مافيا

مافيا مافيا مافيا مافيا مافيا مافيا

مبخفش من حد ولا عمري هكش

واي حد هيواجهني هاخده وش

مدام علي حقي هاخد حقي اه معلش

ولو مش فايق يلا روح واعمل ريفريش

بالحب الدنيا تمشي

بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة

متعقدهاش وبلاش تعمل من الحبه قبة

اصل التناكة من الاخر دي ليها ناسها

والناس الي بتتنك انا بديها فوق راسها

مافيا مافيا مافيا انا مافيا مافيا مافيا مافيا

التواضع في الحياة فعلا مبدانا

اسأل علينا يابني لو مش مصدقنا

جبناها من تحت الصفر بسرعة بدأنا

ولا مرة افترينا علي حد واتجرأنا

ببعت رسالة للي حاطتني جوه راسه

اصله مشغول بيا عشان عارف اساسه

ولو عليا انا عامل فيها مش شايفه

انا عامل خاطر بس لاهله وناسه

ولو عالعافية ورايا مافيا مافيا مافيا

بس ملناش في الاذية ذية ذية ذية

من جوايا نية صافية صافية صافية

صافية وبيضة مية مية مية

مافيا مافيا مافيا انا مافيا مافيا مافيا مافيا

كلامي ليك قد التحدي انزل وادي

مجالي واسع صيتي ذايع بره أرضي

زي الصاروخ الارض الجو مش بهدي

هتخش معايا مقارنة هتخسر مش هتعدي

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انا طالع من خناقة مخدتش فيها خدش

الناس قالوا انه مات لكن طلع ما ماتش

تضربني بطلقة في ضهري يا غبي دي ماجتش

سهل انك تنزل تلعب صعب تكسب ماتش

ولو عالعافية ورايا مافيا مافيا مافيا

بس ملناش في الاذية ذية ذية ذية

من جوايا نية صافية صافية صافية

صافية وبيضة مية مية مية

مافيا مافيا مافيا انا مافيا مافيا مافيا مافيا

انا الي برسم الطريق وانتوا الي بتمشوا عليه

ماهو النجاح مش بالعافية مهما عملتوا ايه

وياللي بيتكوا من ازاز لازم تحافظوا عليه

لو شوفت رجله جوه ارضي هتيجوا تعزوا فيه

مافيا مافيا مافيا انا مافيا مافيا مافيا مافيا

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