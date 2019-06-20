كلمات أغنية متجمعين أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية غناء حكيم

كلمات أغنية متجمعين للفنان حكيم والتي ستقدم في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون هي محل هذا الموضوع الذي سنقدمه لكم، إذ أنه من المقرر أن تنطلق غدا الحادي والعشرون من شهر يونيو فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وقد أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن اختيار النجم العالمي حكيم ليقدم أغنية افتتاح البطولة والتي أطلق عليها متجمعين، وبالفعل أذاعت اليوم قناة تايم سبورت الجديدة الفيديو كليب الخاص بالأغنية والتي تم الانتهاء منه وتصويره في الأيام الماضية، تابعونا فيما يلي للتعرف على كلمات أغنية متجمعين الخاصة بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

كلمات أغنية متجمعين

كلمات أغنية متجمعين من تأليف محي حوار وتوزيع طارق عبد الجابر ومن الحان شريف حمدان وتقول كلمات الأغنية

أفريقيا..أووو هوو أووو هوو..أفريقيا..أووو هوو أووو هوو

لو 100 حاجة فرقتنا..الكورة جمعتنا..

لعبناها في الشوارع والمدارس..جوة بيتنا..

أفريقيا بيها مشهورة..وبتعشق كلمة كوره..

بيبو وشحاتة.. دروجبا وإيتو..ومو صلاح في الصورة..

لو 100 حاجة فرقتنا..الكورة جمعتنا..

لعبناها في الشوارع والمدارس..جوة بيتنا..

أفريقيا بيها مشهورة..وبتعشق كلمة كوره..

بيبو وشحاتة.. دروجبا وإيتو..ومو صلاح في الصورة..

أفريقيا..أووو هوو أووو هوو..أفريقيا..أووو هوو أووو هوو

متجمعين..على حلم كبير على حب وخير..

متجمعين..متجمعين..بولادنا السُمر..

العالم عارف إحنا مين..والإيد في الإيد مع بعض تملي مكملين..

متجمعين..من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين..

متجمعين..وهدفنا واحد كلنا وعليه رايحين..

نلعب مع بعض وفي الأخر كلنا فايزين..

أفريقيا..أووو هوو أووو هوو..أفريقيا..أووو هوو أووو هوو

لو 100 حاجة فرقتنا..الكورة جمعتنا..

لعبناها في الشوارع والمدارس..جوة بيتنا..

أفريقيا بيها مشهورة..وبتعشق كلمة كوره..

بيبو وشحاتة.. دروجبا وإيتو..ومو صلاح في الصورة..

أووو هوو أووو هوو..أووو هوو أووو هوو

بهذا متابعينا الكرام نكون قد انتهينا من تقديم كلمات أغنية متجمعين الأغنية الرسمية لافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية من غناء حكيم، وفي الأخير نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في إحراز اللقب الثامن له.