كلمات أغنية متجمعين من غناء حكيم في افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية 2019

ينطلق اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة حفل افتتاح بطولة كأس الأم الإفريقية 2019، يحي الحفل عدد من الفنانين العرب والأفارقة وبمشاركة مجموعة من الفرق الموسيقية المميزة، ومن المقرر أن يقدم الأغنية الرسمية للحفل الفنان المصري حكيم والتي أطلق عليها اسم متجمعين، وسوف نقدم في هذا الموضوع كلمات أغنية متجمعين من غناء حكيم والتي تعتبر الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعد أن أزيح عنها الستار بالأمس وتم نشر الفيديو كليب الخاص بها عبر قناة تايم سبورت الرياضية والتي سوف تنقل مباريات المنتخب الوطني مجانا عبر شاشتها، أغنية متجمعين سيتم تقديمها بثلاث لغات وبمشاركة كلا من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه.

كلمات أغنية متجمعين للفنان حكيم ستكون هي موضع هذا الموضوع المقدم لكم عبر موقع كلمة، كما سنعرض عليكم نبذه مختصرة عن أهم الأعمال التي قدمها حكيم عبر مسيرته الفنية.

كلمات أغنية متجمعين لكأس الأمم الإفريقية

من المنتظر أن يقدم الفنان حكيم أغنية متجمعين اليوم لأول مره على الهواء في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقول كلماتها

أفريقيا..أووو هوو أووو هوو..أفريقيا..أووو هوو أووو هوو لو 100 حاجة فرقتنا..الكورة جمعتنا.. لعبناها في الشوارع والمدارس..جوة بيتنا.. أفريقيا بيها مشهورة..وبتعشق كلمة كوره.. بيبو وشحاتة.. دروجبا وإيتو..ومو صلاح في الصورة.. لو 100 حاجة فرقتنا..الكورة جمعتنا.. لعبناها في الشوارع والمدارس..جوة بيتنا.. أفريقيا بيها مشهورة..وبتعشق كلمة كوره.. بيبو وشحاتة.. دروجبا وإيتو..ومو صلاح في الصورة.. أفريقيا..أووو هوو أووو هوو..أفريقيا..أووو هوو أووو هوو متجمعين..على حلم كبير على حب وخير.. متجمعين..متجمعين..بولادنا السُمر.. العالم عارف إحنا مين..والإيد في الإيد مع بعض تملي مكملين.. متجمعين..من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين.. متجمعين..وهدفنا واحد كلنا وعليه رايحين.. نلعب مع بعض وفي الأخر كلنا فايزين.. أفريقيا..أووو هوو أووو هوو..أفريقيا..أووو هوو أووو هوو لو 100 حاجة فرقتنا..الكورة جمعتنا.. لعبناها في الشوارع والمدارس..جوة بيتنا.. أفريقيا بيها مشهورة..وبتعشق كلمة كوره.. بيبو وشحاتة.. دروجبا وإيتو..ومو صلاح في الصورة.. أووو هوو أووو هوو..أووو هوو أووو هوو

أغنية حكيم متجمعين

كلمات أغنية متجمعين من تأليف محيي حوار ومن ألحان الملحن شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس والإنتاج الفني لها فايز عزيز، أما مخرج الفيديو كليب فهوا ياسر سامي، وبالفعل تم عرض الأغنية للمرة الأولى مساء أمس عبر قناة تايم سبورت الجديدة، كما يشارك الفنان حكيم في غناء الأغنية كلا من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه.

حكيم

حكيم هوا مطرب مصري من مواليد 1962 ولد في محافظة المنيا، أحترف الغناء منذ الصغر وشارك في العديد من الأعمال الفنية والغنائية، من أشهر أعماله الغنائية ألبوك تيجي تيجي وألبوم نار وألبوك كله يرقص وألبوم هايل، كما شارك حكيم في عدد من الأعمال السينمائية ومن أهمها فيلم على سبايسي الذي جسد فيه دور البطولة، كما شارك في فيلم الراقصة والسجان، وقد تم اختيار حكيم ليكون مطرب حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 بإلقائه أغنية متجمعين الذي سبق وقدمنا كلماتها فيما سبق.

بهذا نكون قد قدمنا لكم كلمات أغنية متجمعين مع تقديم نبذه مختصرة عن المغنيين الذين سيقومون بغنائها.