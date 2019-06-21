كلمات أغنية ملايين من غناء محمود العسيلي كاملة ومكتوبة

كلمات أغنية ملايين من غناء محمود العسيلي ستكون هي موضع حديثنا في هذا الموضوع عبر موقع كلمه، فقد طرح محمود العسيلي الفيديو كليب الخاص بأغنيته الجديدة ملايين منذ عدة أيام ونجحت الأغنية في حصد العديد والعديد من المشاهدات، فقد تخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة في ثالث أيام طرحها عبر موقع اليوتيوب وهوا ما يؤكد على نجاحها، بهذا نعرض عليكم متابعينا الكرام كلمات أغنية ملايين لمحمود العسيلي مكتوبة وكاملة في هذا المقال فتابعونا.

كلمات أغنية ملايين محمود العسيلي

فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات

ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات.

فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات

ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات.

فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده

حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا .

ملااااااااايين

دي لا ليها شبيه ولا زي عينيها دي لا دي بجد خيال

فيه فرق كبير بينها وبين كتير حتى إن كانوا جُمال

فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده

حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا ..

ملااااااااايين

حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا ..

ملااااااااايين

أغنية ملايين محمود العسيلي

أغنية ملايين هي أحدث الأعمال الفنية للفنان محمود العسيلي الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وإخراج الفيديو كليب من إخراج إبراهيم هودرج وتوزيع الموسيقى على فتح الله، وفي إطار الحديث عن كلمات أغنية ملايين محمود العسيلي نذكر أهم أعماله التي قدمها ومنها أغنية يا ناس التي حققت نجاحا واسعا جدا وكذلك أغنية مجنونة التي مثلت الانطلاقة الحقيقية له، ومن أهم ألبوماته الغنائية ألبوم طول مانتي جنبي وألبوم في حتة تانية وألبوم مين أنا، كذلك قدم محمود العسيلي العديد من الحفلات الغنائية كان أخرها في هذا الشهر حيث قدم حفلة بالمشاركة مع فريق شارموفر الغنائي.

بهذا نكون قد انتهينا من تقديم كلمات أغنية ملايين لمحمود العسيلي ويسرنا استقبال أي أسئلة فيما سبق عرضه عن طريق التعليقات.