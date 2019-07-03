كلمات أغنية مهرجان عايم في بحر الغدر لأحمد عزت الذى حقق أكثر من 29 مليون مشاهدة

لقد شاع في الأونة الأخيرة مهرجان عايم في بحر الغدر ” الوشوش ألوان” وانتشر بشكل سريع جدا بين الشباب وبدأت مواقع التواصل الإجتماعي تذيع الخبر وذلك لما حققه من نجاح كبير، حيث أعلنت جريدة اليوم السابع منذ قليل أن مهرجان عايم في بحر الغدر قد حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة على اليوتيوب في شهرين فقط، ومن هنا بدأ تشغيل هذا المهرجان بكثرة في الأفراح والمناسبات بالإضافة إلى وسائل النقل كالتوكتوك والميكروباصات بالمناطق الشعبية مما أدى إلى ارتفاع نسبة المشاهدات إلى هذا الحد.

لقد تم طرح مهرجان عايم في بحر الغدر “الوشوش ألوان” بالأسواق منذ 3 مايو الماضي، سنعرض لكم عبر موقعكم كلمة كلمات مهرجان عايم في بحر الغدر.