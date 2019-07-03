كلمات أغنية مهرجان عايم في بحر الغدر لأحمد عزت الذى حقق أكثر من 29 مليون مشاهدة

لقد شاع في الأونة الأخيرة مهرجان عايم في بحر الغدر ” الوشوش ألوان” وانتشر بشكل سريع جدا بين الشباب وبدأت مواقع التواصل الإجتماعي تذيع الخبر وذلك لما حققه من نجاح كبير، حيث أعلنت جريدة اليوم السابع منذ قليل أن مهرجان عايم في بحر الغدر قد حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة على اليوتيوب في شهرين فقط، ومن هنا بدأ تشغيل هذا المهرجان بكثرة في الأفراح والمناسبات بالإضافة إلى وسائل النقل كالتوكتوك والميكروباصات بالمناطق الشعبية مما أدى إلى ارتفاع نسبة المشاهدات إلى هذا الحد.
لقد تم طرح مهرجان عايم في بحر الغدر “الوشوش ألوان” بالأسواق منذ 3 مايو الماضي، سنعرض لكم عبر موقعكم كلمة كلمات مهرجان عايم في بحر الغدر.
كلمات أغنية عايم في بحر الغدر
عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان
بقلوب مليها الشر والبر ماله أمان
يجي الخسيس منه أما الأصيل غرقان
والقوي في قوته بس علي الغلبان
شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان
نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان
ولما قبضوا التمن الكل باع وخان
واللي عامل حبيبي علي حقيقته بان
شايف الوشوش الوان بلياتشو وبهلوان
يصنعوا الضحكة وبيصدقوا الأوهام
يا قلوب بلا مأوى جبل الهموم اقوي
فيها القوي ع الضعيف جاي بيستقوى
دنيا فيها الفاعل مبني علي المفعول
الفرح فيها ماضي بابه صبح مقفول
مركب في بحر غريق والبحر موجه عالي
مبيفرقش ما بين عزيز ولا غالي
خلق وأخرها تراب عايشين في دنيا سراب
واللي كانوا حبايب دلوقتي بقوا أغراب
عجبي عليك يا عجب علي أيه بتستعجب
دنيا وفيها العجب هوا اللي مستعجب
بحر آسيه وناس مش هي ووشوش عماله بتتلخبط
فين الطيبة فين الحنية أصل الدنيا خلاص بتشطب
عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان
بقلوب مليها الشر والبر ماله أمان
يجي الخسيس منه أما الأصيل غرقان
والقوي في قوته بس علي الغلبان
شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان
نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان
ولما قبضوا التمن الكل باع وخان
واللي عامل حبيبي علي حقيقته بان
شط الندم مليان على بر مفيش أمان
أمواج حزن وأسى والكل فيه غرقان
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