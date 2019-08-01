كلمات أغنية نحنا سوا – آدم |Adam – Nehna Sawa

يقدم لكم موقع كلمة كلمات أغنية نحنا سوا بعد غياب يعود الفنان اللبناني آدم بعد غياب كي يطربنا بأغانيه الرائعة، وصوته القوي المميز بعد أن غاب عن الساحة لمدة ثلاث أشهر بعد أغنيته “ملك الأحزان”، والتي حققت 577 ألف مشاهدة على اليوتيوب ليطرح أغنيته الجديدة “نحنا سوا” في يوم 30/7/2019 على قناته في اليوتيوب، وحققت الأغنية حتى الآن نسبة مشاهدة جيدة 600 ألف مشاهدة في خلال يومين، ويتوقع للأغنية نجاح باهر بسبب محبي الفنان في جميع أنحاء الوطن العربي

إشتهر الفنان اللبناني بأدائه لتترات العديد من المسلسلات العربية، وقوة صوته وإحساسه العالي، وقدرته على تجسيد المود العام للأغاني الخاصة به حتى يدخل المستمعين جو، وموود الأغنية ،وتعتبر أغنية نحنا سوا أخر أغنية قدمها حتى الآن ويعتبر الفنان آدم من أجمل الأصوات العربية المميزة في الساحة العربية، وتتميز الأغنية بجودة الألحان ونقاء الصوت والصورة ووضوح المعاني الخاصة بالأغنية، وابتعادها عن الغموض

تترات مسلسلات الفنان آدم

: أغنية ( كل واحد) (فيلم كلاشينكوف ) (فيلم).

أغنية( كذب وحقيقة) ( تخت شرقي )

أغنية ( قولوا للي أكل الحرام ) ( العار )

أغنية ( يا قلوب ) ( الشبيهة )

أغنية (كله بتاع مصلحته) تحت الأرض

ميراث الريح

بمشاركة محمد نور ( دوائر حب )

أغنية ( اشمعنا انا ) ( ابن حلال )

أغنية ( الناس اتغيرت) ( اتهام)

أغنية ( شام ) ( عناية مشددة )

أغنية ( حب يإس ) ( الكابوس )

( أزمة نسب )

أغنية ( خسارة ) ( لعنة كارما )

يقدم لكم موقع كلمة فيديو كليب وكلمات أغنية نحنا سوا

كلمات أغنية نحنا سوا

الحب الحقيقي مش قصص

منعيشا أيام وخَلَص

او رغبة تنضيّع وقت وإحساس تنعبّي النقص

نحنا سوا خلقنا لبعِض

منموت لما منبتعِد

بيوجعني قلبِك عالبُعِد

وقلبي يا روحي بيوجعِك

بحبِّك انا من دون وعي ما فيكي منّي تطلعي

نامي عقلبي واسمعي

قلبي أنا بينبض معِك

حبي الك ما بينتهي

لو حتى عنِّك بلتهي

برجع إلك كلما اشتقت

لحروف اسمي تندهي

نحنا سوا خلقنا لبعِض

منموت لما منبتعِد

بيوجعني قلبِك عالبُعِد

وقلبي يا روحي بيوجعِك

بحبِّك انا من دون وعي

ما فيكي منّي تطلعي

نامي عقلبي واسمعي

قلبي أنا بينبض معِك

للمشاهدة والإستماع إلي فيديو كليب نحنا سوا