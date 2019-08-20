كلمات أغنية #يوم_تلات الهضبة عمرو دياب

أصدر يوم التلات الفنان عمرو دياب اغنية يوم تلات من ألبوم أنا غير الذي بدأ الفنان عمرو دياب في إصدار أغاني الألبوم تباعاً كل أسبوع أغنية، ومنذ أن تم إصدار أغنية يوم تلات أمس يوم الثلاثاء أصبحت الأغنية و الهاش تاج الخاص بها تريند علي تويتر، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين ومن ألحان الملحن عزيز الشافعي ومن توزيع الموزع أسامة الهندي.

#يوم_تلات

كلمات الأغنية:

يوم تلات تلات بنات ندهوني ع البساط بصات يا ناس عجبوني قعدة وانبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني شكلها مؤامرة اعشق السمرا ولا اعشق البيضا ام الخدود حمرا الحياه حلوه ويا ام روح حلوه كلهم حلوين جننوني كل ما اجي اقوم اقول خليني منتهى الجمال جمال علي عيني امشي م المكان ده ايه يمشيني لمة الحلوين بتغريني شعرهم حرير يطير قدامي صعب اشوف ده غير غير في احلامي سحرهم خطير يوصف ايه كلامي يوم تلات وبكل ايامي كل عود وعود احلى م التاني قلبي لم يعود ليا من تاني كان في إيدي عود قولت بيه اغاني والصباح رباح يا اللي عجباني كلمه كلمتين الليل قوام ليل عشنا يوم جميل احلى ما اتخيل واحده واحده عليا بتميل لو هعيش عمري هنا قليل يوم تلات تلات بنات ندهوني ع البساط بصات يا ناس عجبوني قعده وانبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني

#يوم_تلات

البوم : انا غير

كلمات : الشاعر تامر حسين

الحان : الملحن عزيز الشافعي

توزيع موسيقي : الموزع الموسيقي أسامة الهندي

جيتار : شريف فهمي

انتاج : ناي فور ميديا Nay For Media

سنة : 2019

الطرح الغير الرسمي : 19‏/08‏/2019