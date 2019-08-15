كلمات اغنية انا غير احدث اغاني عمرو دياب

كلمات : الشاعر أحمد مرزوق (وهو شاعر غنائي مصري من أشهر الشعراء المصريون في التأليف الغنائي، ولك شعر بالفصحي، وقام بالتأليف للعديد من المطربين من أشهرهم محمد منير، إليسا، شيرين، أصالة، الشاب خالد، نانسي عجرم)، وعن الأغنية يتحدث الشاعر أحمد مرزوق مصرحاً أن التعاون بدأ قبل عيد الفطر بيومين، بعد أن تحدث معي الملحن محمد يحيي عن اللحن، فاستمعت له وبدأت بالكتابة بعد العيد بعشرة أيام، ولم يستغرق تحديد الفكرة وقتاً ولكن الكتابة والتفاصيل استغرقت مدة شهر، وعن التعاون مع عمرو دياب صرح اننا كنا نتشاور في التفاصيل وكل لفظ، وقال ان التعاون مع عمرو دياب اضافة كبيرة لكل من يتعاون معه لأنه طاقة فنية وإنسانية كبيرة.

انا غير قولتلك انا غير كل اللى عدى وفات روحي لمستي انا غير هتحس بفرق كبير ايوة في كل الحاجات وشوية شوية حبيبي ها تطمن ليا حبيبي وتعشق لياليا حبيبي والليلة يلا تعالى يلا انا غيرهم والله هنعيش كام مرة حبيبي اه انا غير مفيش كلام انا غير وبقولها بالاثبات تيجي نتحدى حب جديد مفيش خلاص تفكير انا خارج الحسابات وشوية شوية حبيبي ها تطمن ليا حبيبي وتعشق لياليا حبيبي والليلة يلا تعالى يلا انا غيرهم والله هنعيش كام مرة حبيبي اه

غناء : عمرو دياب

البوم : انا غير

الحان : الملحن محمد يحيى

توزيع موسيقي : الموزع الموسيقي أسامة الهندي

انتاج : ناي فور ميديا Nay For Media