نشر الفنان احمد كامل اغنيته الجديدة اغنية متزعليش علي قناته الرسمية علي اليوتيوب والتي لقت اعجاب الكثير من الاشخاص في وقت قصير جدا من نشرها علي اليوتيوب حيث أن اغنية متزعليش احمد كامل ظهرت بشكل جديد من التصوير بصورة فيديو كليب يبهر الجميع, حيث تحكي اغنية متزعليش عن بنت موجوده معه في الكليب يقول لها متزعليش وتتدرج باقي الكلمات لتخرج في سياق متزعليش والأن سوف ننشر لكم كلمات اغنية متزعليش احمد كامل الجديدة 2019.

بعد نجاح اغنية مبقتش اخاف من اليل والتي حصدت اكثر من 16 مليون مشاهدة علي اليوتيوب واصبحت تريند رقم واحد وعد الفنان احمد كامل جمهوره بأنه سوف يقدم كل جديد وحصري بشكل مميز يروق لجمهوره وها هو عاد بأغنيته الجديدة اغنية متزعليش لتحصد في اقل من ساعة من نشرها علي اكثر من 200 ألف مشاهدة علي اليوتيوب ومن المتوقع ان تحصد عدد كبير وتتقارب مثل اغنية مبقتش اخاف من اليل, ونحن في هذه المقالة سوف ننشر لكم كلمات اغنية متزعليش الجديدة 2019.

كلمات اغنية متزعليش احمد كامل

اغنية متزعليش غناء احمد كامل الحان احمد كامل كلمات احمد كامل مونتاج جوزيف زوقا توزيع اسلام شيتوس إخراج اسلام هشام

كلمات اغنية متزعليش احمد كامل

متزعليش انا مش بعيد انا موجود

الليل غريب والزكريات وسط الغيوب

لو يوم اخاف انا بفتكر وامسح دموعي

هو الفراق يوجع تملي مفيش رجوع

ليلي ليل ليلي ليل يا ليلي ليل

ليلي ليل ليلي ليل يا ليلي ليل

ليلي ليل ليلي ليل يا ليلي ليل

بتوحشيني بنده عليكي وبفتكر حاجات ساعات بضحك مع اني بتقتل

تسبقني روحي في المكان اللي احنا كنا بنقصده

لونت لون الكون غميئ والقلب لسه بيرفضه

وعينه فاكره مش بتنسى مش بتقبل حد غيرك يملئ قلب

عقلي عارف ان ممكن يبقي يوم حاسس بضعف خايف يكون في الوحدة متعلق

الوحدة زي الموت مبتفرق الا طويل قمرنا يغيب ولسه الليل ملهوش عزيز

← إقرأ أيضاً: