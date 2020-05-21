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كلمات وفيديو أغنية ” إحنا مش بتوع حداد ” أحمد جمال بمشاركة ابناء الشهيد منسي

بواسطة محمد عبد الرازق

أغنية جديدة مهداه لروح الشهيد المقاتل أحمد المنسي وشهداء الوطن ممن قدموا ارواحهم تضحية وفداء لمصر الغالية.

ألاغنية الجديدة حملت اسم إحنا مش بتوع حداد وهي بصوت الفنان أحمد جمال ومن كلمات محمد طارق وديع ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام, وظهر في الاغنية المصورة ابناء الشهيد منسي , ومجموعة من المقاتلين السابقين.

وتم عرض الاغنية وتدشينها على مواقع التواصل والقناة الرسمية للفنان أحمد جمال على اليوتيوب بمجرد انتهاء الحلقة 28 من مسلسل الاختيار التى اذعيت مساء اليوم الخميس على شاشات الفضائيات .

1 كلمات أغنية إحنا مش بتوع حداد
2 فيديو أغنية إجنا مش بتوع حداد

كلمات أغنية إحنا مش بتوع حداد

وقف هنا.. وافتح جميع كتب التاريخ واكتبهولي

أبطال بتعشق أرضها وبضحي عادي بعمرها وسط الذهول

صمت المكان فجر وأذان وصلو حي على الحياة

نده الوطن.. لبوا نداه..ضحك العريس علشان عرف أن يوم شهادته أكيد ينول.

إحنا مش بتوع حداد .. إحنا نار تحت الرماد.

أحنا صخر مايتكسرش.. وكل ضربة يزيد ثبات.

منسي حي مايتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش

منسي 100 مليون يموتوا والبلد دي متتفنيش.

الولاد راضين يموتوا .. الولاد عاشقين ترابها

الولاد واقفين يقاتلوا .. للي فيها واللي سايبها

الولاد حالفين ليمحوا كل من فكر يعادي

كفني علمك يا بلادي .. ربنا أخيراً كتبها

إحنا مش بتوع حداد .. إحنا نار تحت الرماد.

أحنا صخر مايتكسرش.. وكل ضربة يزيد ثبات.

منسي حي مايتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش

منسي 100 مليون يموتوا والبلد دي متتفنيش.

هي موته ونفسي فيها .. موتي من أجل بلادي فخر

في اللي عايش بس ميت ضعف واستسلام وقهر

والبلد دي عايزه منسي .. مستحيل ييأس في يوم

كل منسي فيكم لازم ليها سند وضهر

إحنا مش بتوع حداد .. إحنا نار تحت الرماد.

أحنا صخر مايتكسرش.. وكل ضربة يزيد ثبات.

منسي حي مايتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش

منسي 100 مليون يموتوا والبلد دي متتفنيش.

فيديو أغنية إجنا مش بتوع حداد

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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