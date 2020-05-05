كلمات وفيديو أغنية ” الأصل مصري ” تامر حسني – إعلان ويwe رمضان 2020

اختارت الشركة المصرية للأتصالات ” وي we ” الفنان تامر حسني كواجهة اعلانية لها خلال شهر رمضان 2020 , حيث قام بتصوير اغنية الاصل مصري , والتى بدأ اذاعة مقاطع منها على شاشات الفضائيات كحملة إعلانية للشركة .

الأغنية من كلمات الشاعر ايمن بهجت قمر , أما الالحان ايهاب عبدالواحد والعزف على الناي محمد عاطف زقام بالتوزيع و المكس و الديجيتال ماستر علي فتح الله.

الأصل مصري وأنت اللي عارف

معنى أن جذورك مصريه

والكل شاهد الكل شايف

عم الجدعنة والتضحية

دي مصر أم الدنيا ديه

ايوا أم الدنيا ديه

وأهل مصر اسند عليهم

واطمن مليون في الميه

الله الله على المصريين الله

الله الله ده جمال لله في لله

الله الله على مصر الله

الله الله على المصريين الله

الله الله ده جمال لله في لله

الله الله على مصر الله

وحاجة واضحة عارف إيه هي

عند الصغير والكبير

تقول له ضحي يقول عينيا

ومستعد يعمل كتير

طريق و رحله في ضهر بعض

و في مركب واحده هنكمل

وأتباهى بيك و بينا وعد

علشان جدعان هنتحمل

ماهي مصر أم الدنيا ديه

ايوا أم الدنيا ديه

وأهل مصر اسند عليهم

واطمن مليون في الميه

الله الله على المصريين الله

الله الله ده جمال لله في لله

الله الله على مصر الله

الله الله على المصريين الله

الله الله ده جمال لله في لله

الله الله على مصر الله