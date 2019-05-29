كلمات وفيديو أغنية ” انت البطل ” محمد منير – إعلان مستشفى 57357

إعلان جديد ومتميز قدمه الفنان الكبير محمد منير لمستشفى سرطان الاطفال 57357 وبدأ عرضه على الفضائيات خلال شهر رمضان 2019 , تميز الاعلان بقدر كبير من البهجة مع كلمات بسيطة ورائعة غلفها صوت منير القوي والمميز , مما انتج في النهاية إعلان شيق وجميل وجدير بالمشاهدة .

وقد تبرع محمد منير بأجره كاملًا، الذي بلغ نصف مليون جنيه إلى مركز الأورام بأسوان.

كلمات إعلان انت البطل لمحمد منير

كلمات نصر الدين ناجي.

ألحان وتوزيع أحمد فرحات.

إخراج محمد هشام الرشيدي. مكتوب عالباب دايماً مفتوح والروح تحس الروح مافيناش تعبان مافيناش مجروح احنا من الناس .. طيب لمين حنروح الناس احساس والحضن امان بحلملك تسكن الفرحة في عيونك تلمس الاحلام وتعيش عمرك متهني بتغني وترقص بالاألوان والضحكة تبان الحلم اللي حلمته عشانك بيقرب ثانية بثانية بنكمل علشان بنحبك ونحب الخير للدنيا لا تخاف من الخوف ولا يهمكش ظروف قووووم حارب بطل الحكايات قدر على الصعب وفات قووووم حارب انت البطل اللي بنستناه فرحنا وقووووووم ناسك عايزاك

فيديو إعلان مستشفى 57357 – انت البطل – محمد منير

فيديو كليب الاعلان من القناة الرسمية لمستشفى سرطان الاطفال 57357 مصر على اليوتيوب