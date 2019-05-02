كلمات وفيديو أغنية ” سيبونا بقى في حالنا ” أحمد شيبة – مسلسل زلزال

نشر الفنان محمد رمضان اغنية دعائية لمسلسله الجديد زلزال الذي يعرض على شاشات الفضائايات العربية خلال شهر رمضان 1440 هـ / 2019 م , والأغنية بأسم ” سيبونا في حالنا ” ويغنيها الفنان أحمد شيبة .

الحقيقة استطاعت ان تحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد يوم واحد فقط من قيام محمد رمضان بنشرها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات أغنية سيبونا بقى في حالنا – أحمد شيبة

الكلمات : صلاح عطية .

الالحان : سيد راضي.

التوزيع الموسيقى : طه الحكيم.

يا اللي شاغلين بالكم بيا هو انا بس شاغلكو في ايه ماسكين سيرتي كل شوية عمال على بطال كده ليه ناس كدابة وناس قلابة وناس بتحب الرغي عبادة ناس فضيالنا وبتعطلنا معقول دول يتعاشروا قولولنا ناس بصاصة و ناس تتدب في عينها رصاصة و ناس حسدونا لما لقونا واقفين على حيلنا بصولنا حبة رحمة يا ناس وسيبونا سيبونا بقى في حالنا. ارحموني طب ارحموني من عنيكم نزلوني يا ناس ارحموني عايزين ليه توقعوني. يا مستنين وقعتي انا لسة اهو بصحتي شوفوا غيرتي واشتموا فيه على حيلي واقف انا عمري ما ضهري انحنى وبايدي جرحي اداويه كلامهم ولا هزني ولا حتى شغلني ده بيقويني وعرفت اللي يعزني من اللي بيكرهني. مين اللي شاريني وبيكو من غيركو وغصب عنكم اكيد رزقي هيجيلي. انتو في النازل وانا في الطالع واديني واقف على حيلي يعني تقولوا تعيدوا ده كله انا ولا شايفه بعيني

فيديو أغنية سيبونا بقى في حالنا

كليب الأغنية بمشاهد من مسلسل زلزال

يشهد مسلسل زلزال عودة النمة حلا شيحة للتمثيل لتشارك رمضان بطولة المسلسل بالاضافة الى مشاركة النجوم سامى عبد الحليم – يوسف عثمان – هنادي مهنا – مصطفى منصور – محمد الحناوي – حنان سليمان – محمد فتحي – سعيد الصالح – محمود حجازي – محمد الشهاوي – محمد الدقاق – إبلاام شكري – حسام داغر – ماجد المصري – أحمد صيام – نسرين أمين .

المسلسل من تأليف : عبد الرحيم على , والانتاج لشركة سينرجي للإنتاج الفني أما الإخراج للمخرج إبراهيم فخر.

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