كلمات وفيديو أغنية ” كسبنا ايه ” رضا البحراوي – مسلسل هوجان

نشرت شركة سينرجي للإنتاج الفني أغنية كسبنا ايه كأغنية ترويجية لمسلسل هوجان للفنان محمد عادل إمام والذي يعرض في شهر رمضان 1440 هـ / 2019 م على شاشات الفضائيات العربية ضمن الموسم الرمضاني الدرامي السنوي.

قام بأداء الاغنية الفنان رضا البحراوي , كلمات : محمد عنتر , ألحان : شوقي صقر , توزيع : مانو – شيكا.

كلمات أغنية كسبنا ايه

عرفنا ناس ولا فيها ريحة الجدعنة ولا اي حاجة بتتعمل طمرانا فيهم نزرعها خير نحصد ندالة وفرعنة دول يا ناس يا صحبي ميتبكيش في يوم عليهم عملنهاهم ووقفنا معاهم عملنهاهم ووقفنا معاهم أخرتها بعونا واتنسينا وجم علينا لعبوا بينا وطلعوا قله لموا بعض وعملوا شله كسبنا ايه من ناس بتدخل عشنا عاملين ملايكة وفي الاساس اصلاً وحوش قلبوا علينا وخانوا عيشنا وملحنا دول ناس حويطة بكل الوشوش عملنهاهم ووقفنا معاهم عملنهاهم ووقفنا معاهم أخرتها بعونا واتنسينا وجم علينا

فيديو أغنية كسبنا ايه

يشارك في تمثيل مسلسل هوجان مع الفنان محمد إمام كلاً من كريم محمود عبد العزيز – محمد أسامة ( أوس أوس ) – صلاح عبد الله – ميرنا نور الدين – رياض الخولي – عمر مصطفى متولى – أسماء أبو اليزيد – عبير صبري – هاجر أحمد.

المسلسل من تأليف : محمد صلاح العزب , وإخراج شيرين عادل.