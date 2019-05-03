كلمات وفيديو أغنية ” كله في الاونطه ” اوكا و اورتيجا – مسلسل طلقة حظ

نشرت قناة الحياة عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب اغنية خاصة من مسلسل طلقة حظ الذي تذيعه عبر شاشتها في شهر رمضان 1440 هـ / 2019 م , الاغنية تحمل اسم ” كله في الاونطه ” ويغنيها ثنائي المهرجانات الشهير اوكا و اورتيجا .

كلمات كله في الاونطه – اوكا واورتيجا

كلمات الاغنية تأليف : إبراهيم الجندي / أمير شيكو.

التوزيع : أوكا / محمد حريقة / الجيزاوي.

كله في الاونطة كله كله في الاونطة

هي دي الاونطة الحب الحب في الاونطة

الصحبة في الاونطة العيشة العيشة في الاونطة العقل زينة لما حد يحتوينا دارت بينا الدنيا لفت دارت بينا عرفتنا مين معانا ومين علينا. ايه ياصاحب صاحبه انت فينك من زمان؟

هتبطل الاغاني والمزيكا والجنان مش هبطل الاحباط زودني طاقة.

دي موهبة وانا بعملها ببساطة ماضيعتش وقتي في الحوارات وفي الخسارة. عايز كلام تاخد باخد بكام من غير ادارة تعرف تقول في الفرندة كسرت لمبة والشمروخ ولعته في اللوكندا ولما جريوا عرفت ان كلو كلو في الاونطا. حاجة غريبة الشوارع القديمة كله عاوز يبقى حاجة هنا في المدينة بس السنة دي بتاعتنا لينا ان شاء الله. انسى اللي باعك واللي خانك واللي سابك اضحك في وش الدراما والكئابة. اصل محدش واخد منها اي حاجة ولا فلوس ولا نفوذ ولا شياكة الدنيا لحظة عيشها راجل في المواقف قول الحق في وش القطر والمخاطر أهم حاجة خليك فاكر التواضع الصبر تاج فوق الراس لو انت صابر كله في الاونطة كله كله في الاونطة

هي دي الاونطة الحب الحب في الاونطة

الصحبة في الاونطة العيشة العيشة في الاونطة

فيديو أغنية كله في الاونطة

مسلسل طلقة حظ يشارك به مجموعة من الفنانين على راسهم مصطفى خاطر – أيتن عامر – خالد أنور – محمود حافظ – أحمد ماهر – إنعام سالوسة – حسنى شتا – ميرنا نور الدين – إيمي – محمود فارس – محمد جمعة – مصطفى بسيط – أحمد التهامي – محمد توب – محمد أنور – هبه مجدي – محمد على رزق ( ضيف شرف ) – رانيا شاهين – ألحان المهدي .

تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي عن شخص يعانى من مشاكل مع شقيقاته الأربع من خلال الصراع مع زوجته، التى تحاول دعمه فى مواجهة الأزمات التى يعانى منها مع شقيقاته.

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