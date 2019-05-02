كلمات وفيديو أغنية يا دني – معين شريف ( تتر مسلسل دقيقة صمت )

بكلمات رقيقة وصوت حساس جاء تتر ( شارة ) مسلسل دقيقة صمت وهو احد المسلسلات السورية المتنافسة خلال شهر رمضان 1440 هـ / 2019 م ضمن السباق الرمضاني للدراما العربية على الشاشات خلا الشهر الكريم.
كلمات أغنية يا دني
كلمات: علي المولى.
ألحان: صلاح الكردي.
توزيع: مارك عبدالنور.
استقوي بعد انت و ظروفك
يا دني كفي معروفك
قوي كفوفك شويي
تحس فيها
عقلبك رح ابقى قاعد
عم عيشك من طرف واحد
يا دني مني قريانك
بدي مكبّر تشوفك
يلي مكتبلو عمر بيقتل الشدة
حطي براسك يا دني منك قدي
ما ضل شي بهالدني وما وقف ضدي
كأنو الظلم خلقان الي وحدي
عشت و متت ووقفت عادي
دقيقة صمت عروح الماضي
ما ايا نهاية بداية لشي احلى
يا دنيي اللي عندو ارادة
بيقلب زعل عمرو سعادة
و اللي ما الو حدا الو الله
فيديو أغنية يا دني معين شريف
https://www.youtube.com/watch?v=GGlTyZFp4W0
مسلسل دقيقة صمت من بطولة مجموعة من نجوم سوريا ابد فهد – رنا شمس – خالد القيش – ستيفاني صليبا – فادي صبيح – فايز قزق – مريام عطا الله – إياد أبو الشامات – يارا قاسم – تولين البكري – – هيا مرعشلي – محسن غازي – يوسف المقبل – أسامة المصري – مرام علي – محمد زرزور – تيسير إدريس – فادي أبي سمرا – جهاد سعد.
المسلسل من إنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) و إيبلا الدولية للإنتاج الفني , وهو من تأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري.
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