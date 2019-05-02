كلمات وفيديو أغنية يا دني – معين شريف ( تتر مسلسل دقيقة صمت )

بكلمات رقيقة وصوت حساس جاء تتر ( شارة ) مسلسل دقيقة صمت وهو احد المسلسلات السورية المتنافسة خلال شهر رمضان 1440 هـ / 2019 م ضمن السباق الرمضاني للدراما العربية على الشاشات خلا الشهر الكريم.

كلمات أغنية يا دني

كلمات: علي المولى.

ألحان: صلاح الكردي.

توزيع: مارك عبدالنور.

استقوي بعد انت و ظروفك‬

‫يا دني كفي معروفك‬

‫قوي كفوفك شويي‬

‫تحس فيها‬

‫عقلبك رح ابقى قاعد‬

‫عم عيشك من طرف واحد‬

‫يا دني مني قريانك‬

‫بدي مكبّر تشوفك‬ يلي مكتبلو عمر بيقتل الشدة

حطي براسك يا دني منك قدي

ما ضل شي بهالدني وما وقف ضدي

كأنو الظلم خلقان الي وحدي عشت و متت ووقفت عادي

دقيقة صمت عروح الماضي

ما ايا نهاية بداية لشي احلى يا دنيي اللي عندو ارادة

بيقلب زعل عمرو سعادة

و اللي ما الو حدا الو الله

فيديو أغنية يا دني معين شريف

https://www.youtube.com/watch?v=GGlTyZFp4W0

مسلسل دقيقة صمت من بطولة مجموعة من نجوم سوريا ابد فهد – رنا شمس – خالد القيش – ستيفاني صليبا – فادي صبيح – فايز قزق – مريام عطا الله – إياد أبو الشامات – يارا قاسم – تولين البكري – – هيا مرعشلي – محسن غازي – يوسف المقبل – أسامة المصري – مرام علي – محمد زرزور – تيسير إدريس – فادي أبي سمرا – جهاد سعد.

المسلسل من إنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) و إيبلا الدولية للإنتاج الفني , وهو من تأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري.

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