كلمات وفيديو أغنية ” 30 يوم فرحة ” لشهر رمضان – أنغام

بمناسبة شهر رمضان اطلقت الفنانة الرقيقة أنغام أغنية جديدة للشهر الكريم تحت اسم 30 يوم فرحة , والاغنية من كلمات أمير طعيمة , أما الألحان والتوزيع خالد عز , ويتوقع ان تحصد الاغنية نسبة مشاهدة واستماع كبيرة لجماهيرية انغام , وايضاً لان اغنيات رمضان غالباً يعشقها الجميع.

كلمات أغنية 30 يوم فرحة / أغنية رمضان – أنغام

رمضان رمضان رمضان رمضان أهلاً بيك يا رمضان رمضان الخير والحب اللي بيملى قلوبنا واللمة الحلوة اللي بتجمعنا بحبايبنا فوانيس متعلقة على الشبابيك وخيوط الزينة على العمارات. والأكل اللي بيزغلل في عينيك وكنافة بيسقيها الشربات كوتشينة وضمنة على القهوة ويا اصحابنا . 30 يوم فرحة وسعادة رمضان 30 يوم حب رمضان وصلاة وزكاة صوم وعبادة ودعاء من القلب رمضان نقعد مع بعض ونتعازم ضيف بس اخف من اللازم وبيمشي قوام اسرع من البرق وبيسبنا رمضان رمضان رمضان رمضان أهلاً بيك يا رمضان المغرب يدن

الشارع تلاقيه فاضي ومسيحي ومسلم الاتنين بيصوموا عادي قرآن الفجر وليلة القدر وفطار وصلاة تراويح وسحور

والصحيان بدري علشان الشغل وطبق من جار للجار بيدور

يطلع بسبوسة ويرجعلك لقمة قاضي 30 يوم فرحة وسعادة رمضان 30 يوم حب رمضان وصلاة وزكاة صوم وعبادة ودعاء من القلب رمضان نقعد مع بعض ونتعازم ضيف بس اخف من اللازم وبيمشي قوام اسرع من البرق وبيسبنا رمضان رمضان رمضان رمضان أهلاً بيك يا رمضان

فيديو أغنية رمضان – 30 بوم فرحة للفنانة أنغام

كليب الاغنية من القناة الرسمية للفنانة أنغام على اليوتيوب